Коронавирус
Газета.RuПесков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации. Всего в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6 767 человек, скончались – 747.
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Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:51
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Здоровье
В Пермском крае выявили ещё 61 случай заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 05:10
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
В России зарегистрировали 6361 новый случай коронавируса
За последние сутки в России подтвержден 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю за заболеванием.
Взгляд.ру 05:10
Общество
В Тульской области число зараженных коронавирусом перевалило за 500
Заражение коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки подтверждено еще у 4 человек Тульской области, 24 апреля сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 24 апреля в 12:53
Общество
Италия останется закрытой для туристов до конца года
Границы Италии, ставшей одной из главных жертв коронавируса в Европе, останутся на замке до конца года, так что туристического сезона с участием иностранцев на Апеннинах, скорее всего, не будет.
Российская газета 02:26
Политика
Politico: в США могут сменить главу Минздрава
Администрация президента США рассматривает возможность увольнения министра здравоохранения Алекса Азара, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 22:32
Общество
Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза
Интерфакс 06:26
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина рассказала о скандале с Алибасовым: «Надеюсь, что вернет квартиру»
Через «МК» Федосеева-Шукшина попросила супруга вернуть ей квартиру.
Московский Комсомолец 24 апреля в 14:22
Здоровье
В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
Происшествия
В Сочи родители спрятали от врачей детей, заболевших COVID-19
На первый адрес с копией постановления об эвакуации двух детей в сопровождении матери отправилась бригада СМП №1. Мать после приезда медиков отказалась от эвакуации.
Российская газета 01:29
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Общество
Тридцать четыре года назад произошла авария на Чернобыльской АЭС
Тридцать четыре года назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции вблизи Припяти Киевской области.
Брянские новости вчера в 23:00
Общество
Режим самоизоляции в Омске продлят до 12 мая — телеграм
Торговые центры, пишет автор телеграм-канала, откроют не раньше 12 мая.
Город55.ру 04:54
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
Космос
Открыта звезда, пережившая сближение с черной дырой
Ученые пишут, что светило стремительно вращается вокруг черной дыры, совершая полный оборот каждые девять часов и постепенно теряет массу, однако, по всей вероятности, будет оставаться массивнее Юпитера ближайшие триллионы лет.
Московский Комсомолец 24 апреля в 10:19
Общество
Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
Известия 24 апреля в 08:50
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Происшествия
В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом
Известия вчера в 03:20
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Происшествия
В Волгоградской области число жертв коронавируса выросло до семи
За последние сутки в Волгоградской области зафиксировали два летальных случая от новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 06:53
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 24 апреля в 06:31
Общество
В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом
Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
Здоровье
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
Авто
Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор
Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 02:20
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01