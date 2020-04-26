Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПесков анонсировал выступление Путина на следующей неделе

По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации. Всего в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6 767 человек, скончались – 747.
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Дмитрий Песков
Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:51

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Песков анонсировал возможное обращение Путина к россиянам на следующей неделе

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Путин может выступить с новыми заявлениями о ситуации с коронавирусом на следующей неделе

ТАСС06:47
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Здоровье

В Пермском крае выявили ещё 61 случай заболевания коронавирусом

В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 05:10
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Общество

В России зарегистрировали 6361 новый случай коронавируса

За последние сутки в России подтвержден 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю за заболеванием.
Взгляд.ру 05:10
Общество

В Тульской области число зараженных коронавирусом перевалило за 500

Заражение коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки подтверждено еще у 4 человек Тульской области, 24 апреля сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 24 апреля в 12:53
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Общество

Италия останется закрытой для туристов до конца года

Границы Италии, ставшей одной из главных жертв коронавируса в Европе, останутся на замке до конца года, так что туристического сезона с участием иностранцев на Апеннинах, скорее всего, не будет.
Российская газета 02:26
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Политика

Politico: в США могут сменить главу Минздрава

Администрация президента США рассматривает возможность увольнения министра здравоохранения Алекса Азара, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 22:32
18
Общество

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

Интерфакс 06:26
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Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина рассказала о скандале с Алибасовым: «Надеюсь, что вернет квартиру»

Через «МК» Федосеева-Шукшина попросила супруга вернуть ей квартиру.
Московский Комсомолец 24 апреля в 14:22
Здоровье

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
52
Происшествия

В Сочи родители спрятали от врачей детей, заболевших COVID-19

На первый адрес с копией постановления об эвакуации двух детей в сопровождении матери отправилась бригада СМП №1. Мать после приезда медиков отказалась от эвакуации.
Российская газета 01:29
300
Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
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Общество

Тридцать четыре года назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

Тридцать четыре года назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции вблизи Припяти Киевской области.
Брянские новости вчера в 23:00
Общество

Режим самоизоляции в Омске продлят до 12 мая — телеграм

Торговые центры, пишет автор телеграм-канала, откроют не раньше 12 мая.
Город55.ру 04:54
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
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Космос

Открыта звезда, пережившая сближение с черной дырой

Ученые пишут, что светило стремительно вращается вокруг черной дыры, совершая полный оборот каждые девять часов и постепенно теряет массу, однако, по всей вероятности, будет оставаться массивнее Юпитера ближайшие триллионы лет.
Московский Комсомолец 24 апреля в 10:19
Общество

Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
988
Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
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Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

Известия 24 апреля в 08:50
97
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
1,3K
Происшествия

В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом

Известия вчера в 03:20
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Экономика

Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
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Происшествия

В Волгоградской области число жертв коронавируса выросло до семи

За последние сутки в Волгоградской области зафиксировали два летальных случая от новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 06:53
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 24 апреля в 06:31
1,4K
Общество

В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
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Здоровье

65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
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Авто

Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор

Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 02:20
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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