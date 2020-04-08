Естественное сокращение добычи нефти в США не может быть зачтено, как сокращение для стабилизации рынков. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Как сообщает ToDay News Ufa, московские власти стараются настаивать на стабилизации существующего нефтяного рынка. Американские нефтяные организации планируют уменьшить объемы производства на 1,8 баррелей в сутки. Однако это будет происходить постепенно, а точнее – на протяжении двух лет.

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