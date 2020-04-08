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ToDay News UfaКремль дал США совет по стабилизации нефтяного рынка
Как сообщает ToDay News Ufa, московские власти стараются настаивать на стабилизации существующего нефтяного рынка. Американские нефтяные организации планируют уменьшить объемы производства на 1,8 баррелей в сутки. Однако это будет происходить постепенно, а точнее – на протяжении двух лет.
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Песков призвал не приравнивать плановое сокращение нефтедобычи в США со сделкой ОПЕК+
Комсомольская правда08:33
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