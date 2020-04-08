Энергетика

ToDay News UfaToDay News UfaКремль дал США совет по стабилизации нефтяного рынка

Как сообщает ToDay News Ufa, московские власти стараются настаивать на стабилизации существующего нефтяного рынка. Американские нефтяные организации планируют уменьшить объемы производства на 1,8 баррелей в сутки. Однако это будет происходить постепенно, а точнее – на протяжении двух лет.
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Кремль не счел сокращение добычи нефти в США помощью в стабилизации рынка

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