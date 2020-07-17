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РИА Новости
РИА Новости

Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений

"Россия продолжает последовательную линию, направленную на то, чтобы все страны, а говоря все страны, мы имеем в виду и нас, имеем в виду и Берлин, и Париж, чтобы все страны использовали свою часть влияния на украинских коллег с тем, чтобы подвинуть их к реализации тех обязательств, которые они на себя взяли по минскому комплексу мер", - сказал Песков журналистам.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений.
РИА Новости05:57
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Интерфакс

В Кремле заявили о разочаровании работой Киева на переговорах по Донбассу

Интерфакс06:03
Комсомольская правда

Дмитрий Песков: Мы и дальше будем настаивать на выполнении Киевом минских соглашений

Комсомольская правда06:55
Московский Комсомолец

Кремль назвал последствия возможного отказа Киева от Минских соглашений

Московский Комсомолец06:16
Российская газета

Кремль дал оценку выполнению Минских соглашений

Российская газета07:15
ТАСС

Песков: работа Киева по линии помощников лидеров «нормандской четверки» разочаровывает

ТАСС06:01
РЕН ТВ

РФ выражала обеспокоенность: Песков о невыполнении Киевом соглашений

РЕН ТВ05:54
РИА Новости

Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений

РИА Новости05:57
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СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала

Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала
РАПСИвчера в 11:23
2,1K
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Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии

В Рособрнадзоре сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года.
ТАСС07:28
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Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новостивчера в 09:54
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Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии

Возведенный в VI веке памятник византийской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм-музей Святой Софии получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Интерфакс07:04

Депутаты Госдумы попросят РФС и Минспорт оставить «Оренбург» в РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он вместе с другими депутатами направит письма министру спорта и президентам РФС и РПЛ с просьбой оставить "Оренбург" в премьер-лиге на следующий сезон.
РИА Новости06:56
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Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании

Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
РИА Новости07:28
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Чешский друг Сафронова опроверг связь со спецслужбами

Прага, 17 июля 2020, 14:31 — REGNUM Знакомый экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, чешский журналист Мартин Лариш опроверг какие-либо связи со специальными службами своей страны.
REGNUM07:31
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