Мы по-прежнему не намерены комментировать судебные решения, не будем делать это на этот раз. Единственное, что в очередной, наверное, раз скажу, что не следует делать каких-то обобщающих выводов. Но, впрочем, еще раз: решение суда не комментируем.

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Кремль: дело Устинова не подорвет доверия к Росгвардии

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