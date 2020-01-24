Политика

РИА НовостиРИА НовостиКремль допустил голосование граждан против поправок в Конституцию

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент.
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Дмитрий Песков
Мы исходим из того, что голосование не является простой формальностью. Это именно решение президента устроить голосование, хотя де-юре необходимости нет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 05:41

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