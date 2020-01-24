Мы исходим из того, что голосование не является простой формальностью. Это именно решение президента устроить голосование, хотя де-юре необходимости нет.

Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию. Законопроект о внесении поправок в основной закон Владимир Путин внес в Госдуму 20 января.

Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию

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