Политика

РБКРБККремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию

Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию. Законопроект о внесении поправок в основной закон Владимир Путин внес в Госдуму 20 января.
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Дмитрий Песков
Мы исходим из того, что голосование не является простой формальностью. Это именно решение президента устроить голосование, хотя де-юре необходимости нет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 05:41

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Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию

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