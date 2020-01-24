Политика
РБККремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию
Общероссийское голосование по разработанным поправкам в Конституцию не «является простой формальностью». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Мы исходим из того, что голосование не является простой формальностью. Это именно решение президента устроить голосование, хотя де-юре необходимости нет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 05:41
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