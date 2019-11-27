Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — на полях саммита в «нормандском формате» в Париже. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости в среду, 27 ноября.
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Юрий Ушаков
Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом.
— Юрий Ушаков, российский дипломатИнтерфакс 08:06
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