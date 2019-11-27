Политика
Lenta.ruКремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже
В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — на полях саммита в «нормандском формате» в Париже. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости в среду, 27 ноября.
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Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом.
— Юрий Ушаков, российский дипломатИнтерфакс 08:06
с чего всё началось
Двусторонние встречи украинского и российского президентов практиковались и в период, когда Украиной руководил Петр Порошенко. Он и Владимир Путин находили возможность побеседовать отдельно от коллег по «нормандскому формату» во время четырехсторонних саммитов.Коммерсантъвчера в 13:39
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Путин и Зеленский могут встретиться один на один в ходе саммита в «нормандском формате»
Комсомольская правда08:24
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