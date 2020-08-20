Кремль допустил возможность лечения Навального за границей
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Песков отметил, что если Навальному потребуется выезд из страны на лечение, соответствующие обращения оперативно рассмотрят.В источнике
С чего всё началось
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, который сейчас находится в реанимации, «как любому гражданину страны», сообщает
«Медуза».
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