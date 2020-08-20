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Lenta.ru
Lenta.ru

Кремль допустил возможность лечения Навального за границей

Песков отметил, что если Навальному потребуется выезд из страны на лечение, соответствующие обращения оперативно рассмотрят.В источнике
С чего всё началось
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, который сейчас находится в реанимации, «как любому гражданину страны», сообщает
 «Медуза».
Forbesвчера в 08:01
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ТАСС

Песков: если отравление Навального подтвердится, то будет расследование

ТАССвчера в 07:59
RT на русском

В Кремле прокомментировали госпитализацию Навального

RT на русскомвчера в 07:49
Газета.Ru

В Кремле прокомментировали ситуацию с Навальным

Газета.Ruвчера в 07:30
Коммерсантъ

Кремль готов помочь Навальному с лечением за границей

Коммерсантъвчера в 07:40
Интерфакс

Путину сообщили о госпитализации Навального в результатах мониторинга СМИ

Интерфаксвчера в 07:38
РБК

В Кремле пожелали выздоровления впавшему в кому Навальному

РБКвчера в 07:45
РИА Новости

В Кремле пожелали Трутневу скорейшего выздоровления

РИА Новостивчера в 07:48

«Ъ»: Минэнерго планирует снизить «перекрестку» в электросетях на 60% за 15 лет

Министерство энергетики России подготовило проект стратегии развития электросетевого комплекса РФ до 2035 года, где предполагает снижение перекрестного субсидирования в отрасли за следующие 15 лет на 60%, до 100 млрд рублей.
ТАСС20:04

Опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Корона»

Главным событием, освещаемым в ролике и призванным привлечь зрителей, стала свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер Ожидаемый с нетерпением четвёртый сезон популярной теледрамы начнёт выходить на Netflix с 15-го ноября.
Inc-news.ru17:38
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Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
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Цукерберг дал показания в рамках расследования в отношении Facebook

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг дал показания Федеральной торговой комиссии США в рамках антимонопольного расследования в отношении компании, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru20:07

Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный

Единственный в этом году пуск с космодрома Восточный могут осуществить в декабре, на орбиту предполагается вывести 36 британских спутников связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости20:07