Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный

Единственный в этом году пуск с космодрома Восточный могут осуществить в декабре, на орбиту предполагается вывести 36 британских спутников связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.