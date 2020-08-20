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РИА Новости
РИА Новости

Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом

В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала
 Васильева на своей странице в сети Twitter, прокомментировав статью РБК, в которой приводились слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы «очень оперативно» рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят.
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