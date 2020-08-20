Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом

В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков: если отравление Навального подтвердится, то будет расследование

Отвечая на вопрос, считает ли Кремль ситуацию с Навальным особой в связи с его критическим отношением к руководству страны, Песков подчеркнул, что "у действующей власти много критиков", в том числе среди граждан РФ.
ТАСС07:59
Подробнее о событии
ТАСС

Песков: если отравление Навального подтвердится, то будет расследование

ТАСС07:59
RT на русском

В Кремле прокомментировали госпитализацию Навального

RT на русском07:49
Интерфакс

Путину сообщили о госпитализации Навального в результатах мониторинга СМИ

Интерфакс07:38
Коммерсантъ

Кремль готов помочь Навальному с лечением за границей

Коммерсантъ07:40
Газета.Ru

Песков: если отравление Навального подтвердится - будет расследование

Газета.Ru07:49
РБК

В Кремле пожелали выздоровления впавшему в кому Навальному

РБК07:45
РИА Новости

В Кремле пожелали Трутневу скорейшего выздоровления

РИА Новости07:48

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
2,8K

В Дагестане чиновников поймали на поддельных справках об инвалидности

Сотрудниками Главного управления МВД России по СКФО совместно с дагестанскими коллегами в одном из подразделений Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан выявлена преступная группа, за взятки оформлявшая незаконное установление либо продление инвалидностей гражданам, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СКФО.
Российская газета06:31
10

Решение о транспортировке Навального из Омска примет консилиум

Омск, 20 августа 2020, 18:11 — REGNUM Решение о транспортировке оппозиционного блогера Алексея Навального, состояние здоровья которого резко ухудшилось сегодня утром, 20 августа, из Омска, где его госпитализировали, будет принимать консилиум.
REGNUM11:11
2