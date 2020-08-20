Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
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В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Песков: если отравление Навального подтвердится, то будет расследование
Отвечая на вопрос, считает ли Кремль ситуацию с Навальным особой в связи с его критическим отношением к руководству страны, Песков подчеркнул, что "у действующей власти много критиков", в том числе среди граждан РФ.
ТАСС07:59
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