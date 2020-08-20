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РИА Новости
РИА Новости

Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом

В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков: если отравление Навального подтвердится, то будет расследование

Отвечая на вопрос, считает ли Кремль ситуацию с Навальным особой в связи с его критическим отношением к руководству страны, Песков подчеркнул, что "у действующей власти много критиков", в том числе среди граждан РФ.
ТАСС07:59
Подробнее о событии
ТАСС

Песков: если отравление Навального подтвердится, то будет расследование

ТАСС07:59
RT на русском

В Кремле прокомментировали госпитализацию Навального

RT на русском07:49
РИА Новости

В Кремле пожелали Трутневу скорейшего выздоровления

РИА Новости07:48
Интерфакс

Путину сообщили о госпитализации Навального в результатах мониторинга СМИ

Интерфакс07:38
Газета.Ru

Песков: если отравление Навального подтвердится - будет расследование

Газета.Ru07:49
РБК

В Кремле пожелали выздоровления впавшему в кому Навальному

РБК07:45
Коммерсантъ

Кремль готов помочь Навальному с лечением за границей

Коммерсантъ07:40

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфакс12:01
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Навальный получил отравление нейротоксикантами

Изучив симптомы, врачи пришли к предварительному выводу, что у блогера могут быть нарушения в нервной системе: по первичным признакам специалисты установили, что у Навального нарушена передача нервных импульсов - это вполне способно спровоцировать отравление нейротоксикантами.
РЕН ТВ10:28
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