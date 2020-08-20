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РИА Новости
РИА Новости

Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом

В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, который сейчас находится в реанимации, «как любому гражданину страны», сообщает
 «Медуза».
Forbes08:01
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ТАСС

Песков: если отравление Навального подтвердится, то будет расследование

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Коммерсантъ

Кремль готов помочь Навальному с лечением за границей

Коммерсантъ07:40
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Путину сообщили о госпитализации Навального в результатах мониторинга СМИ

Интерфакс07:38
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Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом

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Кремль предложил дождаться подтверждения данных об отравлении Навального

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Полиция пока не рассматривает версию намеренного отравления Навального

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iXBT.com06:54

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