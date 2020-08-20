Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
Смотрите также
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
Штаб Навального просит Кремль помочь с переводом в европейскую клинику
Передачу стаканчика Навальному зафиксировали камеры аэропорта в Томске
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса
Премьер Белоруссии проинформировал Мишустина о мерах по стабилизации
Аксёнов прокомментировал заявления Зеленского о Крыме
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
В Москве начали задерживать участников пикетов в поддержку Навального
Собянин не исключил частичного возвращения школ к дистанционке
В Минске задержан глава стачкома МАЗ Бохвалов
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
«Ак Барс» оказался сильнее «Металлурга» в матче Кубка чемпионов КХЛ
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
СМИ: Чемпион мира по вольной борьбе выгнал свою невесту со свадьбы
Координационный совет белорусской оппозиции расширил свой состав
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
В Севастополе при пожаре в многоэтажке погиб человек
Песков прокомментировал призывы к новым выборам в Белоруссии
Минздрав не исключил отравление как причину госпитализации Навального
Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления
Омским медикам удалось стабилизировать состояние Алексея Навального
В Минздраве Омской области уточнили состояние Алексея Навального
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС
В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
В Минске задержан глава стачкома МАЗ Бохвалов
Аксёнов прокомментировал заявления Зеленского о Крыме
Депутат Мосгордумы Шереметьев задержан по делу о мошенничестве
Российский истребитель перехватил самолеты НАТО над Черным морем
В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, который сейчас находится в реанимации, «как любому гражданину страны», сообщает
«Медуза».
Подробнее о событии