Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Кремль допустил возможность лечения Навального за границей

Песков отметил, что если Навальному потребуется выезд из страны на лечение, соответствующие обращения оперативно рассмотрят.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков: если отравление Навального подтвердится, то будет расследование

Отвечая на вопрос, считает ли Кремль ситуацию с Навальным особой в связи с его критическим отношением к руководству страны, Песков подчеркнул, что "у действующей власти много критиков", в том числе среди граждан РФ.
ТАССвчера в 07:59
Подробнее о событии
ТАСС

Песков: если отравление Навального подтвердится, то будет расследование

ТАССвчера в 07:59
РИА Новости

В Кремле пожелали Трутневу скорейшего выздоровления

РИА Новостивчера в 07:48
Коммерсантъ

Кремль готов помочь Навальному с лечением за границей

Коммерсантъвчера в 07:40
Интерфакс

Путину сообщили о госпитализации Навального в результатах мониторинга СМИ

Интерфаксвчера в 07:38
Газета.Ru

Песков: если отравление Навального подтвердится - будет расследование

Газета.Ruвчера в 07:49
РБК

В Кремле пожелали выздоровления впавшему в кому Навальному

РБКвчера в 07:45
RT на русском

В Кремле прокомментировали госпитализацию Навального

RT на русскомвчера в 07:49

Японский космический грузовик завершил миссию на МКС

Успешно выполнил свою миссию по доставке груза на Международную космическую станцию (МКС) очередной японский космический грузовик Kounotori 9 (HTV-9), 20 августа сообщает аэрокосмическое агентство Японии (JAXA).
ИА Красная Веснавчера в 07:39

Семья и врачи Навального решили перевезти его в другую клинику

Семья оппозиционера Алексея Навального, находящегося в больнице в Омске, хочет в целях безопасности перевезти его в другую клинику, сообщила в своем видеообращении его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Интерфаксвчера в 14:55
25

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00

Россия требует экстренной встречи СБ ООН по санкциям США против Ирана

Москва, 20 августа 2020, 23:34 — REGNUM Россия потребовала провести 21 августа экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения США о введении санкций против Ирана, сообщил 20 августа журналистам первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
REGNUMвчера в 16:34
137

Премьер Белоруссии назвал число бастующих рабочих

На крупных промышленных предприятиях Белоруссии трудоустроены порядка 650 000 человек, из них, по последним данным, около 360 рабочих не выполняют свои обязанности, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ.
Ведомостивчера в 15:22
10