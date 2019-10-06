Политика

NewInformNewInformВ Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

В свою очередь, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа на полях саммита АТЭС, заявил, что «пока ничего конкретного на этот счет нет». Саммит АТЭС запланирован на 16-17 ноября.
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Юрий Ушаков
Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда.
— Юрий Ушаков, российский дипломатРЕН ТВ 07:01

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