Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа на полях саммита АТЭС, заявил, что «пока ничего конкретного на этот счет нет». Саммит АТЭС запланирован на 16-17 ноября.

В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

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