Политика
ВедомостиКремль допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС
Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в ноябре. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1". По словам Ушакова, теоретически встреча возможна, но практически вопрос еще не прорабатывался.
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Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда.
— Юрий Ушаков, российский дипломатРЕН ТВ 07:01
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Песков: конкретики о возможной встрече Путина и Трампа на полях саммита АТЭС пока нет
Парламентская газета08:06
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Политика
На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия
Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.
РИА Новости 14:46
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп обсудили зону безопасности в Сирии
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону планируемую зону безопасности на севере Сирии.
RT на русском 15:58
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Наука
В Татарстане обнаружен возбудитель средневековой чумы
В Татарстане специалистами случайно обнаружен возбудитель средневековой чумы, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 04 октября в 04:26
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове
"Следователем следственного отдела по Домодедово ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России по Московской области по подозрению в убийстве 17-летней студентки задержан 34-летний местный житель", - сказала Врадий.
ТАСС 11:47
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Футбол
Сергей Кузнецов: «Мои замены не пошли на пользу „Спартаку“»
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после матча 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) заявил, что его замены не пошли на пользу команде.
Спорт-Экспресс 14:19
Гаджеты
Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем
На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.
iXBT.com вчера в 07:39
Политика
Трамп обвинил семью Байдена в коррупции
Дональд Трамп выразил уверенность в том, что, будучи президентом США, он не просто имеет право, а обязан всесторонне изучить информацию о возможной коррупционной схеме в деле сына бывшего вице-президента Джо Байдена - Хантера.
Российская газета 13:55
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Культура
Состоялась церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ
В Москве прошла церемония вручения главной телевизионной премии страны ТЭФИ.
Повестка дня 03 октября в 13:47
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Динамо» в Минске
Советский спорт 12:36
Политика
Немецкий политолог рассказал о возможных действиях Зеленского по Донбассу
Немецкий политолог Александр Рар считает, что Берлин и Париж будут давить на Киев, чтобы предоставить Донбассу подлинную автономию в рамках украинского государства.
News.ru 12:38
Происшествия
На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей
РИА Новости 14:14
Игры
Критики не в восторге от Ghost Recon Breakpoint — средний балл ниже 60
VG247 Другие СМИ не были настолько резки, отмечая, что игра получилась очень уж схематичной и похожей на другие игры Ubisoft в открытом мире.
Игромания.ру 04 октября в 14:53
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Происшествия
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Здоровье
Эксперты: россияне стали меньше употреблять алкоголь
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России заметно сократилось потребление алкоголя, что способствовало увеличению продолжительности жизни в стране.
Толк 03 октября в 15:17
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск вчера в 09:09
Авто
Iveco выпустила брутальный грузовик Daily 4х4 для апокалипсиса
Новый экстремальный внедорожник от Iveco выглядит крайне брутально.
Тарантас Ньюс 09:24
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика
Грета Тунберг поменяла профиль в Twitter после выступления Путина
АМИТЕЛ 03 октября в 23:30
Политика
В Раде назвали условие предоставления Донбассу особого статуса
Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков объяснил, при каком условии закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.
Взгляд.ру 15:19
Политика
Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обсудил с главами МИД стран Персидского залива инициативу заключить с ними договор о ненападении, сообщает израильский телеканал Arutz 12.
РИА Новости вчера в 21:00