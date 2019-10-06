Политика

ВедомостиВедомостиКремль допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в ноябре. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1". По словам Ушакова, теоретически встреча возможна, но практически вопрос еще не прорабатывался.
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Юрий Ушаков
Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда.
— Юрий Ушаков, российский дипломатРЕН ТВ 07:01

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