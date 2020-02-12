Киев может рассматривать вариант поставок воды в Крым на коммерческой основе, но полуостров не может быть объектом каких-то разменов с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает «РИА Новости».

Кремль исключил использование Крыма как объекта «разменов» с Киевом

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