Политика
РБККремль исключил использование Крыма как объекта «разменов» с Киевом
Киев может рассматривать вариант поставок воды в Крым на коммерческой основе, но полуостров не может быть объектом каких-то разменов с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает «РИА Новости».
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Общество
Минюст внес «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов
Минюст внес ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте министерства.
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Кино
Перенесенный из-за стрельбы в США триллер «Охота» выйдет в марте
Скандальный триллер "Охота", подвергшийся критике президента США Дональда Трампа, выйдет в американский прокат 13 марта.
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Футбол
Мурило не против выступать за сборную России
Защитник «Локомотива» Серкейра Мурило не исключил, что может в будущем выступать за сборную России.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Армия и оружие
Эрдоган поставил Сирии ультиматум
Турция играет на повышение В среду утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Дамаску ударами возмездия, если "хотя бы еще один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен".
Футбол
«Ростов» объявил о переходе вратаря «Зенита» Рудакова
Голкипер «Зенита» Максим Рудаков продолжит карьеру в «Ростове».
Культура
Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 оснастят экраном мечты
Как сообщает ToDay News Ufa, в своем аккаунте Weibo Лей Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, выложил первую информацию об экранах смартфонов модельного ряда Mi 10.
Кино
Москвитин спрогнозировал будущее «Оскара» после победы «Паразитов»
Победа южнокорейского фильма «Паразиты» на премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм» может изменить ее, рассказал «Известиям» кинокритик Егор Москвитин.
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»
Здоровье
Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске
Сегодня, 12 февраля, отец Захара и Добрыни Никита Рукосуев вышел на одиночный пикет на площади Революции – напротив здания краевого правительства.
Здоровье
Бег по 50 минут в неделю продлевает жизнь почти на треть
Австралийские ученые сделали анализ 14 крупных исследований в области бега для того, чтобы определить его влияние на организм.
Религия
Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не исключил в будущем возможность новой встречи между предстоятелями Русской православной и Римско-католической церквей.
Хоккей
Ермаков дисквалифицирован на 2 матча за контакт с судьей
КХЛ наказала защитника «Сибири» Андрея Ермакова за инцидент в матче регулярного чемпионата против «Куньлуня» (0:3). Во время вбрасывания хоккеист сбил с ног арбитра.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Экономика
Мишустин и Греф обсудили продажу акций Сбербанка
Глава правительства провел рабочую встречу с руководителем банка Германом Грефом, чтобы обсудить процесс приобретения акций организации у Центрального банка.
Футбол
Семин ответил на слухи о решении «Локомотива» не продлевать контракт
Ранее издание Metaratings сообщило, что совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с Семиным.
Футбол
«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи
Защитник Малкольм Баду и полузащитник Максим Глушенков отправились в Турцию, где будут тренироваться со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.
Гаджеты
Microsoft и Samsung анонсируют партнерство в облачном гейминге
В интервью изданию The Verge Microsoft подтвердили партнерство с Samsung, но отказались раскрыть какие-либо детали, заявив лишь, что будут вместе работать с южнокорейской компанией над оптимизацией сервиса XCloud на устройствах линейки Samsung Galaxy.
Политика
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединения с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию и создать "сверхдержаву".
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Происшествия
Опубликовано видео с оставленным у перехода метро младенцем
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с младенцем, которого оставили у перехода станции метро «Парк Победы» в Москве.
Политика
Депутат Рады оконфузилась из-за бабушки
Депутат Верховной рады от "Слуги народа" Мария Мезенцева попала в неловкое положение из-за высказывания о скандальном законопроекте о рынке земли, сообщил телеканал ZIK.