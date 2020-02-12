Политика

РБКРБККремль исключил использование Крыма как объекта «разменов» с Киевом

Киев может рассматривать вариант поставок воды в Крым на коммерческой основе, но полуостров не может быть объектом каких-то разменов с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает «РИА Новости».
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В России оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

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Газета.Ru05:40
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В 2021 году выйдет ещё один фильм Marvel от Sony

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Xiaomi выпустила шпионский гаджет за 14 долларов

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В случае отсутствия потребления газа всё равно придётся платить, но немного меньше. Газ на Украине товар стратегический.
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В Югре жители многоэтажки выселили граждан Китая в больницу

В Нефтеюганске (ХМАО) жители многоэтажного дома, расположенного в микрорайоне 12, вынудили соседей, граждан Китая, пройти карантин в инфекционном отделении местной больницы.
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Nokia отказалась от участия в выставке MWC 2020 из-за коронавируса

Напомним, ранее полностью отказались от участия в MWC 2020 или значительно уменьшили на ней свое присутствие из-за коронавируса такие крупные компании как LG, Ericsson, Amazon, NVIDIA и Samsung.
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Технические характеристики машины Ferrari SF1000

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Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
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