Политика
Газета.RuКремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Экономика
ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 03:30
Общество
В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
РИА Новости 09:53
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
РБК 12:25
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Новые Известия 05:04
Спорт
Шведские лыжницы посмеялись над массовой беременностью россиянок
В сборной Швеции по лыжным гонкам посмеялись над новостью о «принудительном бэби-буме» среди российских коллег и назвали это пережитком «старой советской культуры».
Рамблер 07:48
Шоу-бизнес
Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы
Накануне Вера Алдонина отмечала свой день рождения – 13-летие. Для неё это был первый день рождения, который она провела без своей мамы.
Bimru.ru 10:04
Биатлон
Мартен Фуркад заступился за российских биатлонистов
Главная звезда французского биатлона Мартен Фуркад заявил журналистам, что не рассматривает возможное отстранение чистых от допинга спортсменов из России от международных соревнований в качестве справедливой меры наказания.
Вести.Ru 04:20
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Здоровье
Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты
Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Коммерсантъ Екатеринбург 09:20
Авто
Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной
Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
AvtoVolgograda.ru 03:49
Происшествия
Таксист в Москве избил пассажира за громкий хлопок дверью
Столичная полиция задержала таксиста за причинение тяжких травм пассажиру, который громко хлопнул дверью.
Агентство Москва 06:34
Космос
На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров
Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
МИР 24 03:43
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния.
Piter.tv 02:38
Наука
Ежедневный кофе защищает мозг от старения, а печень от цирроза
Эксперты констатируют, что употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.
MedikForum.ru вчера в 12:23
Кино
Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»
iReactor 30 ноября в 14:43
Политика
Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами
Президент России Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами.
Известия 13:29
Гаджеты
В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough
Вести.Хайтек 13:04
Политика
SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
ТАСС 07:34
Хоккей
Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА
Вести.Ru 14:02
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Газета.Ru 10:52
Авто
Определен средний возраст легковых автомобилей в России
По расчетам специалистов, к началу второго полугодия этого года средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составил 13,4 года.
МедиаПоток 11:43
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ 14:20
Футбол
Слуцкий покидает пост главного тренера голландского «Витесса»
Российский тренер голландского футбольного клуба "Витесс" подает в отставку, сообщает РИА Новости.
Народные новости 29 ноября в 17:31
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
RT на русском 03:16
Экономика
Пакистан вернёт России $93,5 млн долга
Россия и Пакистан заключили соглашение, подразумевающее возвращение российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР.
RT на русском 11:10
Общество
Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов
В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
РБК 13:34