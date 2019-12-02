Политика

Газета.RuГазета.RuКремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

Газета.Ru14:03

#ЦитатаДня: что в Кремле сказали про Крым

РИА Новости Крым09:46

Кремль заявил о готовности Путина дать ответ Зеленскому на вопрос о Крыме

РБК05:40

Кремль отверг идею Зеленского об обсуждении Крыма представителями России, Украины и США

ИА Крыминформ05:58

В Кремле заявили, что обсуждение статуса Крыма невозможно

РИА Новости05:48

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме и «помощи» США

RT на русском05:45

В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

ТАСС06:29
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Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

REGNUM 15:49
Общество

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Ведомости 10:32
Политика

Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
Интерфакс 10:00
Гаджеты

В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi

В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.
Российская газета 08:40
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 30 ноября в 03:40
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Политика

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском 05:45
Общество

Путин подписал закон о зачислении в одну школу братьев и сестер

Газета.Ru 08:45
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Политика

Шавкат Мирзиёев провел личные встречи с главами государств

Sputnik Узбекистан 29 ноября в 02:23
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Общество

Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов

В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
РБК 13:34
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости 12:38
Общество

Белый медведь с надписью «Т-34» на боку попал на видео

Исследователи считают, что краска, скорее всего, не навредит здоровью медведя, но может помещать ему охотиться, поскольку теперь он слишком заметен на снегу.
Московский Комсомолец 02:50
Армия и оружие

Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Lenta.ru 08:56
Политика

Согласны в разногласии: в Лондоне начинается саммит НАТО

Эксперты полагают, что саммит можно будет назвать неплохим, если лидеры стран НАТО согласятся хотя бы с тем, что у них есть разногласия.
Радио Sputnik 12:54
Финансы

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:56
Энергетика

WSJ назвала срок окончания добычи нефти марки Brent

Ведомости 14:53
Происшествия

СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

Российская газета 09:38
Общество

Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов

Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.
РБК 04:56
Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
RT на русском 03:16
Наука

Ученые раскрыли смертельную опасность жирной пищи

Известия 30 ноября в 11:49
Хоккей

Петербургский СКА нанес поражение ЦСКА в матче КХЛ

Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Росбалт 14:54
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Здоровье

Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

Рак легких можно распознать по рукам, выяснили специалисты из Британии. Так, в 30% случаев у онкобольных отмечается искривление пальцев рук.
Волгоградская правда вчера в 06:19
Авто

Опубликованы изображения нового Skoda Rapid

РИА Новости 30 ноября в 22:38
Игры

Авторы Star Citizen представили новые корабли, скопировав шоу Top Gear

Для «рекламных» трейлеров студия использовала формат шоу Top Gear.
Игромания.ру 30 ноября в 12:50
Политика

Госдепартамент США заявил о возможности продления СНВ-3

В госдепартаменте США заявили, что Соединенные штаты рассматривают возможность продления СНВ-3, однако никакого решения еще не было принято.
Газета.Ru 15:10
Футбол

Стадион «Атлетико» могут дисквалифицировать за выкрики в адрес Гризманна

Контрольно-дисциплинарный комитет чемпионата Испании изучит ситуацию вокруг матча 15-го тура между Атлетико и Барселоной (0:1) в отношении мадридских болельщиков, оскорблявших нападающего каталонского клуба Антуана Гризманна.
Советский спорт 13:49
Политика

В ДНР обвинили Зеленского в попытках переиначить «Минск-2»

Условия для проведения местных выборов в Донбассе, выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются попыткой переиначить минские соглашения и не имеют ничего общего с действительностью, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 15:52
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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