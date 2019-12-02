Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины. Ранее в том же месяце украинский президент выразил уверенность в том, что полуостров и Донбасс вернутся в состав Украины.
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#ЦитатаДня: что в Кремле сказали про Крым

РИА Новости Крым09:46

В Кремле ответили Зеленскому на идею привлечь США к обсуждению вопроса Крыма

Газета.Ru05:43

Кремль отверг идею Зеленского об обсуждении Крыма представителями России, Украины и США

ИА Крыминформ05:58

В Кремле исключили возможность обсуждения статуса Крыма

РИА Новости05:48

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме и «помощи» США

RT на русском05:45

В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

ТАСС06:29

Кремль заявил о готовности Путина дать ответ Зеленскому на вопрос о Крыме

РБК05:40
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Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Lenta.ru 09:57
Политика

Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний

Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
РБК вчера в 23:00
Политика

В ЕС заявили об отсутствии причин для снятия санкций с России

Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нет причин отказываться от санкций против России, «не получив ничего в ответ» от Москвы.
RT на русском 09:50
Армия и оружие

США используют курдских боевиков для связи с террористами ИГИЛ в Сирии

Ранее эксперты отмечали, что США спонсируют террористов в САР деньгами от незаконной продажи сирийской нефти, которую курдские радикалы выкачивают для американцев на оккупированных территориях.
Экономика сегодня вчера в 19:02
Происшествия

Трое фанатов получили 15 суток за мелкое хулиганство в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток троим футбольным фанатам за мелкое хулиганство перед матчем между "Зенитом" и "Спартаком" в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 09:53
Происшествия

Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале

Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
РИА Новости 08:34
Политика

В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова

Цеков отметил, что Зеленскому следует думать скорее о том, как «снять раз и навсегда» вопрос Крыма и выстраивать «нормальные отношения» с Россией.
РБК 08:44
Здоровье

Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ

Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов. За последний год так заразились 58,9% человек.
ТК Звезда 30 ноября в 23:29
Общество

Рэпер Птаха рассказал, кто крышует наркотрафик в России

REGNUM 07:52
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Ведомости 04:17
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

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Космос

Астрономы смогли рассмотреть процесс образования планет

Недавно астрономы вновь обратили внимание на HD 141569A и обнаружили, что рядом со звездой будет не просто пара планет, а целая планетная система.
ФедералПресс 09:51
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Транспорт

ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт

Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
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Наука

Уникальные конденсаторы разработали в России

Российские ученые вместе с иностранными исследователями разработали методику измерения распределения электрического потенциала внутри сегнетоэлектрического конденсатора.
МедиаПоток 29 ноября в 11:16
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Общество

«Росконтроль» назвал лучшую пшеничную муку

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» назвал производителей лучше пшеничной муки на российском рынке.
Национальная служба новостей 00:58
Происшествия

В Оренбурге на улице Терешковой рухнул мост

1743.ru 09:54
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Происшествия

СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

Российская газета 09:38
Космос

Астрономы сняли гибель временного спутника Земли

Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Naked Science 06:01
Технологии

Пользователь нашел невыпущенную игру по фильму «Человек-паук 4»

Пользователь показал прототип игры Spider-Man 4, которая должна была выйти по одноименному фильму Сэма Рэйми.
CyberSport.ru 08:47
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Политика

Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
RT на русском 10:03
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Экономика

Louis Vuitton купил особняк в центре Москвы

Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) выкупила особняк в Столешниковом переулке, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton.
Ведомости вчера в 19:34
Авто

Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в РФ

Стоит отметить, что по итогам первых трех кварталом текущего года продажи Geely в России выросли в 3 раза, в том числе и благодаря повышенному спросу на кроссоверы Atlas, поставляемые с белорусского завода.
SpeedMe 05:55
Здоровье

Врачи инфекционной больницы в Новочеркасске массово уволились

Как сообщается в администрации города Новочеркасска, двоим из уволившихся врачей сейчас больше 70 лет, они написали заявления по собственному желанию.
Gazeta.SPb вчера в 22:24
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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