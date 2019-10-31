Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даты возможной встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в «нормандском формате» пока нет, передает «РИА Новости».

Политика В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.

Политика Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оплошность на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским, не предоставив ему слово во время открытого мероприятия для представителей СМИ.

Экономика Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».

Происшествия Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.

Политика Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.

Здоровье Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Авто В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения Автомобильный бренд Toyota готовится к презентации и началу продаж новой версии Toyota RAV4, который будет доступен во всех автосалонах компании на территории РФ.

Спорт Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России, следует из соответствующих проектов приказов Минспорта РФ.

Шоу-бизнес Барановская считает Аршавина душевнобольным Напоминаем, что Аршавин и Барановская состояли в отношения с 2003 по 2013 годы.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну кофейного стакана в «Игре престолов» Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в саге Эмилия Кларк рассказала, как стаканчик появился там.

Происшествия Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.

Происшествия Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы в Купчино Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы у дома 21 по улице Олеко Дундича, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Гаджеты Стартовал международный бета-тест EMUI 10 на базе ОС Android 10 Компания Huawei официально объявила о том, что начался международный бета-тест оболочки EMUI 10 на базе ОС Android 10.

Происшествия В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".

Экономика ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд Федрезерв снизил ставку третий раз подряд: ранее это происходило в июле и сентябре, оба раза по 25 б.п. Июльское снижение стало первым со времён глобального финансового кризиса.

Политика Путин прокомментировал разговор Зеленского с нацистами на Донбассе Президент России Владимир Путин отреагировал на ставший знаменитым разговор украинского лидера Владимира Зеленского с нацистами в поселке Золотое на оккупированной Луганщине.

Общество «Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» подтвердило информацию о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Экономика ЦБ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс В конце сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор может рассмотреть допуск непрофессионалов при условии ограничения размера кредитного плеча (средства сверх имеющихся на счете, которые клиент берет взаймы у брокера, чтобы увеличить свою торговую позицию: например, имея на счете $1000 и получив плечо 1:50, он может заключать сделки на $50 тыс.).

Общество Счетная палата нашла средства на поддержку российского кино в офшорах Как следует из отчета надзорного ведомства, система господдержки российского кино непрозрачна, а выделяемые на кино деньги уходят в офшоры.

Экономика Сбербанк собирается купить долю в Mail.ru Group Обновлено в 11:58 Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.