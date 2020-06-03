Политика
РБККремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам
Песков отметил, что эпидемиологическая ситуация улучшается с каждым днем, уменьшается число новых заболевших. Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
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Происшествия
Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией
Коммерсантъ 14:32
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске
Президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации в Норильске после разлива дизельного топлива в реку Амбарная.
РИА Новости 10:50
Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 14:34
Общество
В США полицейские встали на колени перед протестующими
В США полицейские в нескольких городах встали на одно колено перед участниками акций протеста, извинившись за своего коллегу, убившего чернокожего Джорджа Флойда.
МонаВиста 12:15
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Актуальные Новости 11:08
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
Авто
Объявлена дата продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks
Компания Nissan определилась с датой старта продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks.
Новые автомобили 00:27
Экономика
Польша пригрозила «Газпрому» штрафом €50 млн по делу о Nord Stream 2
Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK) завело дело в отношении "Газпрома" из-за отказа компании сотрудничать по проводимому антимонопольному расследованию, сообщается на сайте UOKiK.
РБК 03:40
Общество
Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации»
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.
RT на русском 12:57
Армия и оружие
ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета 04:17
Игры
Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом
Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
Игромания.ру 13:22
Политика
Путин решил провести голосование по поправкам к Конституции 1 июля
Памфилова предложила проводить голосование не только в помещениях, но и в мобильных участках.
Муксун.fm 01 июня в 12:23
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
Футбол
Фанаты шутят над растолстевшим на карантине Игуаином
Евро-футбол.ру 11:35
Здоровье
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru 10:59
Шоу-бизнес
Анна Семенович похвалилась результатами голодовки
Bimru.ru 10:47
Автоспорт
В Mercedes объяснили, почему против реверсивного старта
Руководитель команды Mercedes на встрече с прессой объяснил, почему ему не нравится эта идея.
F1news.ru 12:34
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
Общество
В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса
Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной.
REGNUM 05:33
Политика
ЦИК обсудит электронное голосование по Конституции в пяти регионах
Дистанционное электронное голосование по внесению поправок в Конституцию, кроме Москвы, смогут провести еще четыре региона — Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия, следует из проекта повестки заседания ЦИК.
РБК 12:48
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках
"Кремлевский" паблик пошутил над "виновниками" протестов в Америке В Соединенных Штатах нашли так называемую "руку России" в беспорядках, окутавших страну.
SM News 08:40
Экономика
Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков
Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service 08:46
Баскетбол
«Милан» объявил о переходе Кайла Хайнса
«Олимпия-Милан» объявил о переходе бывшего центрового ЦСКА Кайла Хайнса.
Metaratings 12:16
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20