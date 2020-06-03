Политика
РБККремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам
Песков отметил, что эпидемиологическая ситуация улучшается с каждым днем, уменьшается число новых заболевших. Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
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Футбол
Роналду прибыл на тренировку «Ювентуса» за четыре часа до ее начала
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду приехал на тренировку команды за четыре часа до ее начала, сообщает Tuttosport.
Газета.Ru 13:05
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Футбол
«Айнтрахт» обыграл «Вердер» в перенесенном матче Бундеслиги
"Вердер" проиграл "Айнтрахту" в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Германии.
Газета.Ru 16:31
Общество
В Москве умер 61 пациент с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончался 61 пациент с коронавирусом и подтвержденной пневмонией, сообщает столичный оперштаб.
Ведомости вчера в 16:46
Кино
Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу
Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 01 июня в 02:40
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова дала повод слухам о свадьбе с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, показала в Instagram подарочный сертификат от Мастерской классического костюма.
Радио Комсомольская правда 09:59
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Армия и оружие
В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 02:53
Экономика
Польша пригрозила «Газпрому» штрафом €50 млн по делу о Nord Stream 2
Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK) завело дело в отношении "Газпрома" из-за отказа компании сотрудничать по проводимому антимонопольному расследованию, сообщается на сайте UOKiK.
РБК 03:40
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом
Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
Происшествия
Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера
Были арестованы не менее двух человек по подозрению в атаках на представителя экстренных служб и в подстрекательстве к беспорядкам возле Даунинг-стрит, 10.
Российская газета 15:42
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Экономика
Предсказано глобальное снижение цен на жилье
Большинство игроков рынков зарубежной недвижимости считают, что в ходе глобального карантина по коронавирусу цены на квадратные метры снизятся, но постепенно восстановятся после пандемии.
Lenta.ru 09:31
Путешествия
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил
Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс вчера в 12:29
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Авто
Geely пересмотрела комплектации кроссовера Emgrand X7
Автоновости дня 02:38
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА
Первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK открылся 3 июня в торговом центре «Тройка» в Москве.
РБК 04:50
Армия и оружие
Главнокомандующий ВМФ утвердил акт приемки АПЛ «Князь Владимир»
В день Северного флота утвержден акт приемки ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир».
Би-порт 01 июня в 06:29
Происшествия
Посольство США в Афинах закидали «коктейлями Молотова»
Группа молодых людей, которая замыкала колонну, начала бросать камни, бутылки с зажигательной смесью в подразделения полиции, которые находились перед американским посольством.
РИА Новости 15:37
Наука
Медики назвали признак, предсказывающий тяжесть течения коронавируса
В ходе новой работы медики обнаружили 27 биомаркеров, которые могут присутствовать у пациентов с COVID-19 - в зависимости от тяжести симптомов заболевания.
Российская газета 00:48
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета 12:10
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
Финансы
Глава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей
Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС 13:10
Армия и оружие
Армия США начала вооружаться стрелковым оружием нового поколения
Армия США начала вооружаться стрелковым оружием нового поколения.
Актуальные Новости вчера в 01:42
Происшествия
Появилось фото пробившего стену поезда московского метро
РИА Новости 13:59
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13