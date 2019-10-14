Политика
РБККремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате
В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
10 октября в ходе пресс-конференции Зеленский предложил обсудить тему Крыма в "нормандском формате", в ходе встречи глав "нормандской четверки" в Минске. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с "Интерфаксом" отмечал, что РФ не пойдет на такой шаг.Интерфакс06:41
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Политика
Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе
В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.
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