Политика

РБКРБККремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате

В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

В Кремле отказались обсуждать крымский вопрос в «нормандском» и иных форматах

10 октября в ходе пресс-конференции Зеленский предложил обсудить тему Крыма в "нормандском формате", в ходе встречи глав "нормандской четверки" в Минске. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с "Интерфаксом" отмечал, что РФ не пойдет на такой шаг.
Интерфакс06:41

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Кремль исключил обсуждение Крыма в «нормандском формате»

Газета.Ru10:36

В Кремле отказались обсуждать крымский вопрос в «нормандском» и иных форматах

Интерфакс06:41

Представитель президента РФ поставил точку в споре о принадлежности Крыма

URA.Ru07:17

В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в «нормандском формате»

РИА Новости06:45

Песков заявил, что обсуждение вопроса Крыма в каком-либо формате исключено

ТАСС07:39

Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате

RT на русском06:37

Песков назвал вопрос Крыма для Украины закрытым

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