10 октября в ходе пресс-конференции Зеленский предложил обсудить тему Крыма в "нормандском формате", в ходе встречи глав "нормандской четверки" в Минске. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с "Интерфаксом" отмечал, что РФ не пойдет на такой шаг.

с чего всё началось

В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате

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