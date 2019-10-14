Политика

РБКРБККремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате

В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

В Кремле отказались обсуждать крымский вопрос в «нормандском» и иных форматах

10 октября в ходе пресс-конференции Зеленский предложил обсудить тему Крыма в "нормандском формате", в ходе встречи глав "нормандской четверки" в Минске. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с "Интерфаксом" отмечал, что РФ не пойдет на такой шаг.
Интерфакс06:41

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Кремль исключил обсуждение Крыма в «нормандском формате»

Газета.Ru10:36

Песков заявил, что обсуждение вопроса Крыма в каком-либо формате исключено

ТАСС07:39

Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате

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В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в «нормандском формате»

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В Кремле отказались обсуждать крымский вопрос в «нормандском» и иных форматах

Интерфакс06:41

Представитель президента РФ поставил точку в споре о принадлежности Крыма

URA.Ru07:17

Песков назвал вопрос Крыма для Украины закрытым

Политическая Экспертиза06:37
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В Красноярске подожгли памятник героям Великой Отечественной войны

REGNUM 07:25
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Сборная Бразилии досрочно выиграла Кубок мира по волейболу

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В России завершился переход на цифровое телевещание

Россия в феврале 2019 года начала переходить с аналогового на цифровое телевещание. Отключение сигнала в регионах происходило поэтапно.
РИА Новости 12:43
Армия и оружие

Франция приняла решение обезопасить своих военных в Сирии

Вывод американских войск заставит французских военных также уйти, учитывая, что они полагаются на материально-техническую поддержку США, такое мнение высказывалось руководством Франции Сейчас Париж готов вывести несколько сотен своих военных, которые тесно сотрудничали с курдскими силами, об этом сообщает источник из МИД Франции.
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Общество

В Петербурге сменился глава комитета по благоустройству

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Политика

Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией.
РБК 12:18
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

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Газета.Ru 06:41
Армия и оружие

В Минобороны опровергли данные об ударах России по больницам в Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал публикацию об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии результатом манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб и выразил сожаление в связи с этим.
Газета.Ru 09:35
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

Lenta.ru 06:36
Гаджеты

Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20

Бренд Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20, который на страте продаж предлагался по цене от 510 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Газета DAILY вчера в 12:29
Футбол

«Спартак» объявил о назначении Тедеско

34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 11:10
Политика

Украина назвала условия для проведения встречи в «нормандском формате»

Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».
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Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru 05:26
Политика

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Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
Ruposters.ru 11:26
Армия и оружие

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Коммерсантъ 11:59
Политика

В Киеве к синагоге подбросили «окровавленное» чучело Коломойского

Газета.Ru 12:17
Общество

Мэрия Саратова ответила на видеообращение матери убитой девочки

РБК 13:43
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Музыка

Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт

Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.
Кривое-зеркало.ру вчера в 06:38
Политика

Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции

Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
RT на русском 13:15
Политика

Минобороны предложило отмечать День Русской Америки

Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
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Владимир Чижов: курдов предупреждали, что США их бросят

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал в специальном интервью ТАСС о перспективах диалога по Украине, ситуации вокруг турецкой операции в Сирии, а также ответил на вопросы о взаимодействии с ЕС.
ТАСС 11:30
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
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В Ростове автобус с людьми протаранил остановку

В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Общество

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов

В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
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Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
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