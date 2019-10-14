10 октября в ходе пресс-конференции Зеленский предложил обсудить тему Крыма в "нормандском формате", в ходе встречи глав "нормандской четверки" в Минске. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с "Интерфаксом" отмечал, что РФ не пойдет на такой шаг.

с чего всё началось

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