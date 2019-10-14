Политика
Газета.RuКремль исключил обсуждение Крыма в «нормандском формате»
Владимир Путин заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение и вопрос "исторически закрыт". В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.
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с чего всё началось
10 октября в ходе пресс-конференции Зеленский предложил обсудить тему Крыма в "нормандском формате", в ходе встречи глав "нормандской четверки" в Минске. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с "Интерфаксом" отмечал, что РФ не пойдет на такой шаг.Интерфакс06:41
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Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
Коммерсантъ 06:30
Единоборства
Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Allboxing.ru 12 октября в 23:57
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Газета.Ru 09:21
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка
Сирийская армия заняла город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
KM.ru 03:20
Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Политика
Путин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где стороны проведут переговоры.
REGNUM 08:08
Общество
Более 22 тысяч НКО приняли участие в конкурсе президентских грантов
Более 22 тысяч некоммерческих организаций приняли участие в конкурсе президентских грантов в этом году, об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
РАПСИ 08:44
Происшествия
В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу
РИА Новости 09:56
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Финансы
Орешкин призвал к дедолларизации торговли России и ЕС в энергетике
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за постепенную дедолларизацию транзакций и начало расчётов в рублях и евро между Москвой и Брюсселем в нефтегазовом секторе.
RT на русском вчера в 06:34
Недвижимость
В России снизилась цена на аренду жилья
Стоимость аренды жилья в некоторых крупных российских городах значительно снизилась в октябре текущего года.
УтроNews 04:16
Культура
Несколько актеров «Сватов» отказались сниматься в сериале
Съемки седьмого сезона шоу были заморожены два года назад, его показы на территории Украины снова хотят запретить, а полюбившиеся зрителям актеры отказываются сниматься в проекте.
Газета.Ru 09:49
Политика
Матвиенко заявила о готовности к восстановлению авиасообщения с Киевом
В июле текущего года глава Росавиации Александр Нерадько заявил о готовности России к переговорам по восстановлению авиасообщения.
РБК 09:37
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Шоу-бизнес
Фура Киркорова застряла на берегу реки в Коми
Сегодня стало известно, что фура с концертным оборудованием артиста застряла в песке на берегу реки Печора.
ФедералПресс 09:07
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин
Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.
Известия 08:08
Политика
Евросоюз продлил санкции против россиян по «делу Скрипалей»
Евросоюз продлил на год санкции по химическому оружию, включая ограничительные меры в отношении четырех россиян по «делу Скрипалей».
Известия 03:17
Шоу-бизнес
Наргиз после ухода от Фадеева примкнула к молодому композитору
Московский Комсомолец вчера в 11:21
Политика
Минфин США: новые пошлины против Китая могут быть введены 15 декабря
Глава минфина США Стивен Мнучин не исключает введения новых пошлин против Китая 15 декабря, однако надеется на заключение сделки.
РИА Новости 09:41
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости вчера в 08:55
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Общество
Минздрав доработал антитабачную концепцию
Министерство здравоохранения России представило правительству доработанную антитабачную концепцию, в которой много внимания уделяется курению в аэропортах.
Известия 09:48
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США открыткой с фото крейсера «Пётр Великий»
Военное обозрение вчера в 23:24
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Экспресс газета 12 октября в 06:07