Кремль пообещал не допустить резкого роста цен на топливо
«Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо», — отметил представитель Кремля.В источнике
С чего всё началось
Кремль не ожидает резких колебаний цен на топливо в России
"Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо", - подчеркнул представитель Кремля.
ТАСС05:59