«Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо», — отметил представитель Кремля.

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С чего всё началось Кремль не ожидает резких колебаний цен на топливо в России "Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо", - подчеркнул представитель Кремля. ТАСС 05:59