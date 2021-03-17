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Телеканал RTVI
Телеканал RTVI

Кремль пообещал не допустить резкого роста цен на топливо

«Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо», — отметил представитель Кремля.В источнике
С чего всё началось

Кремль не ожидает резких колебаний цен на топливо в России

"Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо", - подчеркнул представитель Кремля.
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