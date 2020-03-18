Коронавирус
ВедомостиКремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны. Традиционно весенний призыв объявляется указом президента в последних числах марта, в прошлом году ‒ 30 марта.
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с чего всё началось
"Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу, вопрос хороший, будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Весенний призыв в армию в России обычно начинается 1 апреля и длится до 15 июля.РИА Новости06:56
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