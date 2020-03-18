Коронавирус

ВедомостиВедомостиКремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны. Традиционно весенний призыв объявляется указом президента в последних числах марта, в прошлом году ‒ 30 марта.
Читать в источнике
Комментировать65
с чего всё началось

В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва

"Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу, вопрос хороший, будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Весенний призыв в армию в России обычно начинается 1 апреля и длится до 15 июля.
РИА Новости06:56

Подробнее о событии

Кремль не исключил переноса сроков призыва в армию из-за коронавируса

РБК08:31

В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва

РИА Новости06:56

В Кремле оценили возможность переноса весеннего призыва в армию

RT на русском06:59

Кремль изучит вопрос переноса весеннего призыва в армию из-за коронавируса

ТАСС07:05

В Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва

Газета.Ru06:53

Кремль отреагировал на идею переноса весеннего призыва из-за коронавируса

Lenta.ru06:52

Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию

Ведомости06:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили

"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
Российская газета 09:36
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Ведомости 04:38
Общество

Ушел из жизни писатель Эдуард Лимонов

За жизнь Эдуарда Лимонова врачи боролись двое суток, сегодня ему сделали две операции. Однако организм не перенес нагрузки.
Online47.ru вчера в 13:08
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Энергетика

Цена на нефть марки Brent обновила минимум ноября 2003 года

Цена нефти Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 09:48
Экономика

Фондовые индексы США падают в начале торгов в среду

Индекс Dow Jones в определенный момент торгов потерял 1030 пунктов, или более 4%. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также упали более чем на 4%.
Финмаркет 10:14
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru 09:32
Хоккей

Алексей Морозов: Только вместе мы справимся с этой ситуацией

Президент КХЛ Алексей Морозов призвал всех объединиться в борьбе с коронавирусом.
Советский спорт 07:32
Политика

МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
RT на русском 07:55
Общество

Вирусолог назвал новые симптомы коронавируса

Почти у двух третей зараженных коронавирусом в какой-то момент на несколько дней пропадали обоняние и вкусовые ощущения, рассказал глава немецкого Института вирусологии при университетской клинике в Бонне Хендрик Стрик в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
РИА Новости 08:58
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» до конца апреля открыл бесплатный доступ к контенту для всех пользователей, не имеющих подписку.
Общественное телевидение России 16 марта в 22:45
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Футбол

Сергей Семак обратился к болельщикам «Зенита» с рекомендациями

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщика к официальном твиттере клуба.
Спорт день за днем 08:56
Экономика

Гильдия пекарей прокомментировала возможность дефицита хлеба

ФедералПресс 05:16
Общество

В России выявили 33 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Политика

На Украине приостановили призыв в армию

На Украине на время действия карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19 приостановлен призыв на срочную военную службу.
RT на русском 08:37
Политика

США закрывают границу с Канадой

Ранее в США были выявлены 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались.
Интерфакс 10:21
Гаджеты

Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro

Американская компания Apple представила обновленную модель своего планшетного компьютера iPad Pro.
ТАСС 09:37
Шоу-бизнес

Дочь Успенской рассказала о причинах конфликта с матерью

Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая сбежала к отцу в Лос-Анджелес, рассказала о причинах конфликта с матерью.
ФАН вчера в 05:22
Здоровье

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Происшествия

Суд отправил вице-мэра Барнаула в СИЗО

Сергей Демин, замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям, решением Октябрьского районного суда отправлен в СИЗО.
Российская газета 05:46
Политика

Зеленский в видеообращении к нации «сознался в убийстве Эрики»

Технический сбой во время вчерашней трансляции обращения украинского президента Владимира Зеленского к жителям привёл к юмористическому казусу.
ИА Новороссия 10:13
Общество

Силовики обыскали главу воронежского АИРа Алексея Антиликаторова

По данным двух источников «Абирега» из окружения главы АИРа, в доме Алексея Антиликаторова проведен обыск.
Агентство Бизнес Информации 06:24
Наука

Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом

Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
МонаВиста 16 марта в 15:57
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс 01:51
Политика

Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией

Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
REGNUM 04:15
Общество

В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:08
Путешествия

Ростуризм: за рубежом остаются около 100 тысяч туристов из России

Почти сто тысяч российских граждан в настоящее время находятся за рубежом, большая часть — на курортах Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и в Турции, сообщает Ростуризм.
Городовой 06:45
Общество

Режим повышенной готовности ввели в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев только что подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, — гласит сообщение.
News.ru 03:42
Энергетика

В ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места

Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены».
Коммерсантъ 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное