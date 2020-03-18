Коронавирус

FlashNordFlashNordВ России могут перенести весенний призыв в армию

В Кремле рассмотрят возможный перенос весеннего призыва в армию. Об этом в среду, 18 марта, журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва

"Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу, вопрос хороший, будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Весенний призыв в армию в России обычно начинается 1 апреля и длится до 15 июля.
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В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва

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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
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Лавров охарактеризовал отношение НАТО к России

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В Швеции сравнили Украину с фашистами из-за водной блокады Крыма

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В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
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США сократили масштаб учений Defender Europe 2020 из-за коронавируса

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«Алавес» сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом

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Россия вводит ограничения на полёты в Британию, США и ОАЭ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ.
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Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.
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