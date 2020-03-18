Коронавирус
FlashNordВ России могут перенести весенний призыв в армию
В Кремле рассмотрят возможный перенос весеннего призыва в армию. Об этом в среду, 18 марта, журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
"Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу, вопрос хороший, будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Весенний призыв в армию в России обычно начинается 1 апреля и длится до 15 июля.РИА Новости06:56
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Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Политика
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России
Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
Общество
В Минпромторге прокомментировали ажиотаж в магазинах Москвы
«Ситуация сегодня с утра стала уже намного спокойнее, меньше покупателей, нет такого ажиотажа», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
Наука
Люди со 2-й группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Проанализировав более 2 тысяч пациентов, инфицированных коронавирусом, китайские медики пришли к выводу, что меньше всего рискуют подхватить болезнь люди с 1-й группой крови.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Политика
Путин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 13 марта, увеличились на 2 баррелей — до 453,7 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Политика
Лавров охарактеризовал отношение НАТО к России
НАТО рассматривает совместную работу с Россией в качестве игры с нулевой суммой.
Футбол
Широков сделал выбор между «Спартаком» и ЦСКА
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков на встрече со студентами РГСУ сделал выбор между ЦСКА и «Спартаком».
Общество
Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Политика
День голосования по поправкам в Конституцию официально утвердили
Глава государства Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
Политика
В Швеции сравнили Украину с фашистами из-за водной блокады Крыма
6 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал закончить спекуляции и домыслы по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым.
Культура
Первый канал приостановил съемки шоу «Dance Революция»
Первый канал объявил о приостановке съемок шоу «Dance Революция».
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Армия и оружие
США сократили масштаб учений Defender Europe 2020 из-за коронавируса
Вооруженные силы США прервали переброску военных на учения Defender Europe 2020 из-за распространения коронавируса.
Футбол
«Алавес» сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом
Выступающий в примере Алавес официально подтвердил факт заражения коронавирусной инфекции у 15 представителей клуба, сообщает Marca.
Общество
Россия вводит ограничения на полёты в Британию, США и ОАЭ
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ.
Политика
Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН
Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.
Футбол
Коутиньо может перейти в «Челси»
Лондон, 18 марта 2020, 17:50 — REGNUM Согласно сообщениям Sport. es, бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в лондонский «Челси» этим летом.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка
Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.