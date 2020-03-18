"Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу, вопрос хороший, будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Весенний призыв в армию в России обычно начинается 1 апреля и длится до 15 июля.

с чего всё началось

В Кремле рассмотрят возможный перенос весеннего призыва в армию. Об этом в среду, 18 марта, журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В России могут перенести весенний призыв в армию

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