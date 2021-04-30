Посольство США в РФ с 12 мая прекращает выдачу неиммиграционных виз

"С 12 мая посольство США в Москве сокращает количество оказываемых консульских услуг, оставляя только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти", - говорится в сообщении посольства США.