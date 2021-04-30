Пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном как репетиция большой войны

Конфликты на границе Киргизии и Таджикистана происходят с печальной периодичностью, просто раньше такого масштаба они не приобретали, отметил в ходе прямого эфира Андрей Грозин.