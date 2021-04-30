Кремль надеется в течение года остановить падение доходов россиян
Российские власти рассчитывают, что падение доходов граждан прекратится в течение года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, снижение доходов россиян стало следствием экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
В Кремле рассчитывают, что падение доходов россиян удастся остановить в 2021 году
Кремль рассчитывает, что падение доходов населения из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса удастся остановить в течение этого года.
ТАССвчера в 06:15