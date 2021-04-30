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Экономика

Кремль надеется в течение года остановить падение доходов россиян

Российские власти рассчитывают, что падение доходов граждан прекратится в течение года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, снижение доходов россиян стало следствием экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.В источнике

С чего всё началось

В Кремле рассчитывают, что падение доходов россиян удастся остановить в 2021 году

Кремль рассчитывает, что падение доходов населения из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса удастся остановить в течение этого года.
ТАССвчера в 06:15

Подробнее о событии

Кремль надеется в течение года остановить падение доходов россиян

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