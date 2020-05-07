Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.

Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции

Здоровье Объяснена опасность коронавируса для мужчин Мужчины хуже женщин переносят заражение коронавирусом, потому что, как правило, ведут менее здоровый образ жизни, объяснил "МК" инфекционист Николай Малышев. 7

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 389

Политика Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские аппараты ИВЛ Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину направить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких.

Фигурное катание Трусова рассказала о причинах ухода из группы Тутберидзе Российская фигуристка Александра Трусова впервые высказалась о своем переходе из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Общество Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля. 67

Общество Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста. 1,9K

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,4K

Общество СМИ узнали о планах возвращения судов к нормальному режиму работы Российские суды с 12 мая начнут возвращаться к нормальному режиму работы. Об этом рассказал источник в судебной системе в четверг, 7 мая. 1

Политика Латвия не была республикой-донором в СССР Горе-счетовод Борданс Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов. 1,4K

Наука Создан прототип двигателя, работающий на воздушной плазме Китайские ученые создали прототип двигателя, который работает на воздушной плазме — ионизированном газе, который существует в природных условиях на поверхности. 149

Здоровье Доктор Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса Малое число вылечившихся от коронавируса объясняется тем, что в статистике учитываются только те, кто был выписан из медучреждений, рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» российский врач и телеведущий Александр Мясников. 120

Футбол СМИ сообщили, какую зарплату «Зенит» предлагал Сергею Семаку По данным источника, питерцы предложили Семаку контракт с зарплатой 1,8 млн евро в год.

Футбол Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака» «Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».

Общество В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом В Москве скончался 51 пациент с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. 413

Общество Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь. 298

Политика Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. 255

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.

Игры Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая. 7

Политика Путин: Мишустин идет на поправку Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений. 1K

Общество В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. 514