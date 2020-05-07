Коронавирус
РБККремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.
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Кремль прокомментировал возможность подписания Путиным указа о выходе из самоизоляции
Московский Комсомолец14:02
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Здоровье
Объяснена опасность коронавируса для мужчин
Мужчины хуже женщин переносят заражение коронавирусом, потому что, как правило, ведут менее здоровый образ жизни, объяснил "МК" инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 15:19
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Политика
Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские аппараты ИВЛ
Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину направить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 15:02
Фигурное катание
Трусова рассказала о причинах ухода из группы Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова впервые высказалась о своем переходе из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
ProstoProSport 11:27
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 06:02
Общество
Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август
В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Общество
Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом
Россия вышла на пятое место в мире по общему числу заражений коронавирусной инфекцией.
Политсовет 04:17
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Общество
СМИ узнали о планах возвращения судов к нормальному режиму работы
Российские суды с 12 мая начнут возвращаться к нормальному режиму работы. Об этом рассказал источник в судебной системе в четверг, 7 мая.
Известия 12:42
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США о запрете применения военной силы против Ирана.
KM.ru 01:16
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Кино
Россияне выбрали любимые фильмы о войне
Ранее проголосовать за главный фильм, посвящённый Великой Отечественной войне, предложил онлайн-сервис «КиноПоиск».
News.ru вчера в 03:58
Политика
Латвия не была республикой-донором в СССР
Горе-счетовод Борданс Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
Pravda.Ru вчера в 09:37
Наука
Создан прототип двигателя, работающий на воздушной плазме
Китайские ученые создали прототип двигателя, который работает на воздушной плазме — ионизированном газе, который существует в природных условиях на поверхности.
Новые Ведомости 04:03
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Малое число вылечившихся от коронавируса объясняется тем, что в статистике учитываются только те, кто был выписан из медучреждений, рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Live24 14:31
Футбол
СМИ сообщили, какую зарплату «Зенит» предлагал Сергею Семаку
По данным источника, питерцы предложили Семаку контракт с зарплатой 1,8 млн евро в год.
Bookmaker-ratings.ru 14:57
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Футбол
Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»
«Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».
ProstoProSport 14:25
Общество
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 51 пациент с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Российская газета 14:50
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Игры
Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath
В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru 05:00
Политика
Путин: Мишустин идет на поправку
Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Общество
В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ 14:08
Армия и оружие
Китайский бомбардировщик-невидимка может выйти в свет уже в 2020 году
Издание сообщает, что уже предположительно в текущем году Поднебесная вполне может закончить разработку собственного малозаметного бомбардировщика Xian H-20.
Военное дело 05 мая в 09:45
Энергетика
В Китае найдено крупное месторождение природного газа
В Китае в юго-западной провинции Сычуань обнаружено крупное месторождение природного газа, его потенциальные запасы, как предполагается, превысят один триллион кубометров.
МонаВиста вчера в 14:00