Политика

РБКРБККремль назвал Козака куратором по Украине

Песков, в свою очередь, говорил, что указа об отставке не было и Сурков продолжает заниматься вопросами Украины. Накануне помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Козак его визави в процессе переговоров с Москвой, в том числе по вопросам обмена удерживаемыми лицами.
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Песков рассказал, чем будет заниматься Козак в должности замглавы администрации президента

ТАСС05:29

Козак будет заниматься «украинскими делами»

Коммерсантъ05:29

Кремль определился с «главным по Украине» после Суркова

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Песков назвал Козака главным по Украине в кремлевской администрации

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Козак в своей новой должности займется украинскими делами и вопросами интеграции

Интерфакс - Россия04:55
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Руководство Барселоны надеется снизить цену на футболиста. Виллиан Жозе играет за клуб из Сан-Себастьяна с лета 2016 года.
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В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
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Газета.Ru вчера в 15:58
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Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
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Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай

Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей.
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Технологии

В IBM назвали главные угрозы для бизнеса в 2019 году

Среди основных проблем в кибербезопасности в IBM назвали некорректную настройку компаниями облачных систем на фоне существенного роста этого сегмента, вирусы-шифровальщики, которые используют банковские трояны для атак, а также случаи мошенничества для получения доступа к конфиденциальным данным на стриминговых сервисах, в социальных сетях, в частности, от Google и Apple.
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Политика

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
РИА Новости 04:55
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
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Старший внук Елизаветы II разводится с женой

Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
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Армия и оружие

Боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии

Поддерживаемые Турцией боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает Reuters.
Известия 06:13
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Политика

Зеленский заявил о понимании Путиным необходимости закончить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его российский коллега Владимир Путин согласился с ним в ходе нормандского саммита в Париже.
Lenta.ru 06:09
Армия и оружие

Норвегия считает Россию главной угрозой безопасности

Чиновник считает, что к 2050 году КНР достигнет уровня Соединённых Штатов в военном развитии, а планы создания «цифрового Шёлкового пути» могут представлять опасность для многих государств.
News.ru вчера в 09:55
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
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Общество

Счетная палата РФ проверит два объекта в Саратовской области

Согласно списку, на территории Саратовской области внимания федерального ведомства буду удостоены два предприятия: отделение Пенсионного фонда по Саратовской области и воинская часть дальней авиации, расположенная в Энгельсе.
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Финансы

Банк России установил курсы доллара и евро на 12 февраля

Центральный банк повысил курс доллара на 18 копеек, до 63,94 рубля. Курс евро снижен на 5,4 копейки, до 69,77 рубля.
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Гендиректор телеканала провел беседу со смеющейся телеведущей

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Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился

Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
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МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

МВД предлагает с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео.
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Общество

В Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В базе, которая оказалась в свободном доступе в начале февраля, находилось около 44 тыс. записей.
Известия 01:39
Шоу-бизнес

Звезда комедии «Моя ужасная няня» умер в возрасте 25 лет

Британский актер Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщил отчим артиста Карстен Дженсен в фейсбуке.
РИА Новости 04:10
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии вчера в 01:44
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева восстанавливается после операции

Анастасия Макеева перенесла операцию.
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Госдума приняла закон о вольерной охоте

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому допуск охоты в полувольных условиях будет осуществляться только при наличии путевки - договора с охотпользователем.
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Новый Renault Logan впервые вышел на тесты

Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020 года. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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