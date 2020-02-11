Политика
РБККремль назвал Козака куратором по Украине
Песков, в свою очередь, говорил, что указа об отставке не было и Сурков продолжает заниматься вопросами Украины. Накануне помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Козак его визави в процессе переговоров с Москвой, в том числе по вопросам обмена удерживаемыми лицами.
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Козак в своей новой должности займется украинскими делами и вопросами интеграции
Интерфакс - Россия04:55
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Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали средний инкубационный период коронавируса
Средний инкубационный период коронавирусной инфекции, по данным Всемирной организации здравоохранения, полученным на основании истории болезни завозных случаев, длится 5,2 дня, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Футбол
«Барселона» надеется подписать Виллиана Жозе
Руководство Барселоны надеется снизить цену на футболиста. Виллиан Жозе играет за клуб из Сан-Себастьяна с лета 2016 года.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Происшествия
Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Здоровье
Карантин по гриппу и ОРВИ продлили в Челябинской области
Закрыты школы в 19 муниципалитетах области. Карантин продлят до следующего вторника, 18 февраля.
Экономика
Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай
Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей.
Технологии
В IBM назвали главные угрозы для бизнеса в 2019 году
Среди основных проблем в кибербезопасности в IBM назвали некорректную настройку компаниями облачных систем на фоне существенного роста этого сегмента, вирусы-шифровальщики, которые используют банковские трояны для атак, а также случаи мошенничества для получения доступа к конфиденциальным данным на стриминговых сервисах, в социальных сетях, в частности, от Google и Apple.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Армия и оружие
Боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии
Поддерживаемые Турцией боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает Reuters.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Политика
Зеленский заявил о понимании Путиным необходимости закончить войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его российский коллега Владимир Путин согласился с ним в ходе нормандского саммита в Париже.
Армия и оружие
Норвегия считает Россию главной угрозой безопасности
Чиновник считает, что к 2050 году КНР достигнет уровня Соединённых Штатов в военном развитии, а планы создания «цифрового Шёлкового пути» могут представлять опасность для многих государств.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Общество
Счетная палата РФ проверит два объекта в Саратовской области
Согласно списку, на территории Саратовской области внимания федерального ведомства буду удостоены два предприятия: отделение Пенсионного фонда по Саратовской области и воинская часть дальней авиации, расположенная в Энгельсе.
Финансы
Банк России установил курсы доллара и евро на 12 февраля
Центральный банк повысил курс доллара на 18 копеек, до 63,94 рубля. Курс евро снижен на 5,4 копейки, до 69,77 рубля.
Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Общество
МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра
МВД предлагает с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео.
Общество
В Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В базе, которая оказалась в свободном доступе в начале февраля, находилось около 44 тыс. записей.
Шоу-бизнес
Звезда комедии «Моя ужасная няня» умер в возрасте 25 лет
Британский актер Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщил отчим артиста Карстен Дженсен в фейсбуке.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева восстанавливается после операции
Анастасия Макеева перенесла операцию.
Общество
Госдума приняла закон о вольерной охоте
Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому допуск охоты в полувольных условиях будет осуществляться только при наличии путевки - договора с охотпользователем.
Авто
Новый Renault Logan впервые вышел на тесты
Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.