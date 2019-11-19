В Кремле считают абсурдными и неприемлемыми претензии Украины к России по газовому вопросу. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются, абсурдными и неприемлемыми», — заявил он.

В Кремле назвали абсурдными претензии Украины к России по газу

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