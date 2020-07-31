Политика
Lenta.ruКремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 31 июля. По его словам, задержанные являются сотрудниками одного из частных охранных предприятий.
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Мы обеспокоены тем, что до сих пор не была представлена какая-либо информация, обосновывающая задержание российских граждан, но мы надеемся и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельREGNUM 06:19
с чего всё началось
Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии в ночь на 29 июля россияне будут в ближайшее время отпущены на свободу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, до сих пор не была представлена информация, обосновывающая задержание российских граждан.ТАСС06:05
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Происшествия
Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы
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Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
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Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
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Кандидат в главы Прикамья от эсеров не прошёл муниципальный фильтр
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Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию
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Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
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Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
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Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов, 24 июля возглавившие турнир ACA 107 в Сочи, получили на двоих двадцать миллионов рублей.
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Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
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В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
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Вышел трейлер нового триллера с Лиамом Нисоном «Честный вор»
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На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда
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