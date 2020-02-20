Политика

РБКРБККремль назвал большой проблемой невыдачу виз США российским дипломатам

Тенденция с невыдачей или несвоевременной выдачей американских виз для российских дипломатов, работающих в ООН, вызывает обеспокоенность Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Захарова прокомментировала невыдачу виз США российским дипломатам

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Кремль назвал большой проблемой невыдачу виз США российским дипломатам

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Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
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Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

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Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
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Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости 08:12
Происшествия

Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео

Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
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Экономика

Мишустин отреагировал на объем неизрасходованных бюджетных средств

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прокомментировал уровень неизрасходованных средств бюджета страны.
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Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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Черышев попал в команду недели Лиги чемпионов

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев включен в команду недели футбольной Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
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Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

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Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая

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Министерство обороны России объявило в Москве тендер на покупку легкового автомобиля бизнес-класса «для обеспечения служебной деятельности» руководящего состава ведомства.
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В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

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