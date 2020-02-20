Политика
РБККремль назвал большой проблемой невыдачу виз США российским дипломатам
Тенденция с невыдачей или несвоевременной выдачей американских виз для российских дипломатов, работающих в ООН, вызывает обеспокоенность Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Посол РФ назвал невыдачу виз одним из острейших раздражителей в отношениях с США
Коммерсантъвчера в 20:29
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ
«В Госдуму внесён законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Здоровье
Из российских поликлиник уберут несколько кабинетов
В поправках к Положению об организации первичной медико-санитарной помощи сказано, что из российских поликлиник уберут сразу несколько кабинетов.
Биатлон
Назван предварительный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал предварительный состав мужской сборной России на эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Экономика
Россия теряет 1 млрд рублей в день из-за коронавируса
Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей из-за падения товарооборота с Китаем на фоне эпидемии коронавируса.
Общество
Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки
Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.
Единоборства
Боксеры Уайлдер и Фьюри подрались перед чемпионским боем
В Лас-Вегасе в преддверии чемпионского боя в тяжелом весе между обладателем пояса по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри из Великобритании прошла традиционная дуэль взглядов, однако она переросла в потасовку между спортсменами.
Общество
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Здоровье
Минздрав назвал сумму, необходимую для лечения больных СМА
В свою очередь первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что сейчас в России, по предварительным оценкам, болеют около 700 детей.
Армия и оружие
Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Политика
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии назвала свое настоящее имя
Дочь певицы Валерии на своей странице в Instagram заявила о том, что ее настоящее имя не Анна Шульгина, а Шена.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Происшествия
Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео
Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Экономика
Мишустин отреагировал на объем неизрасходованных бюджетных средств
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прокомментировал уровень неизрасходованных средств бюджета страны.
Наука
В борьбе с диабетом поможет плотный завтрак
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Футбол
Президенту «ПСЖ» Нассеру аль-Хелаифи предъявили обвинения в коррупции
Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) предъявила обвинения главе «ПСЖ» Нассеру аль-Хелаифи в коррупции.
Футбол
Черышев попал в команду недели Лиги чемпионов
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев включен в команду недели футбольной Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Происшествия
В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Здоровье
России спрогнозировали эпидемию коронавируса
России прогнозируют эпидемию нового китайского коронавируса COVID-2019.
Здоровье
Россиян предупредили о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
Происшествия
Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске
Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Общество
В Роскосмосе рассказали о средствах на спутниковую систему «Сфера»
Частные инвестиции в создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера" составят 350 миллиардов рублей, инвесторы уже найдены, заявил в четверг директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.
Общество
Минобороны решило купить автомобиль за 30 млн рублей
Министерство обороны России объявило в Москве тендер на покупку легкового автомобиля бизнес-класса «для обеспечения служебной деятельности» руководящего состава ведомства.