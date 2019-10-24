Армия и оружие
РамблерКремль назвал конечную цель России в Сирии
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о нахождении в Сирии небольшого числа американских военных, Песков подчеркнул, что только российские подразделения находятся на территории САР легитимно по просьбе руководства республики.
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Кино
Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов
По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, кинематографисты, которые со своими фильмами попали в "черный список", не получат от государства деньги на другие проекты до тех пор, пока им не удастся вернуть долг.
MagadanMedia.ru вчера в 14:00
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщают «РИА Новости».
РБК 09:31
Наука
Инъекция водорослей поможет телу вырабатывать кислород на свету
Клетки цианобактерий в просвете сосуда / ©Suzan Özugur, Hans Straka Понижая содержание кислорода в окружающей среде, ученые отследили момент, в который из-за его нехватки зрительные нервы головастиков прекращали передачу сигналов.
Naked Science 02:03
Наука
Названо топливо, которое остановит глобальное потепление
Глобальное потепление должно быть как можно быстрее остановлено на уровне от +1,5оС до +2оС по отношению к показателям доиндустриальной эпохи.
Популярная механика 08:36
Единоборства
Макгрегор назвал неизбежным реванш с Хабибом
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор настроен на бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым, который год назад отвоевал у него титул чемпиона UFC в легком весе.
Инфо24 07:23
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Политика
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
Немецкий частный детектив Йозеф Реш отзывает предложение о передаче следователям информации, которую он собрал в ходе собственного расследования катастрофы «Боинга» в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:11
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Здоровье
В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест
В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
ПроТуймазы 00:15
Происшествия
Пассажиры опаздывают на рейсы из-за проверки таксистов у Пулкова
Из-за проверок некоторые пассажиры опаздывают на вылет своих рейсов.
МР7.ру 09:39
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур отстранен от тренировок с командой.
Sportbox.RU 10:03
Общество
Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину
В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".
Российская газета 09:02
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Хоккей
«Локомотив» подписал пробный контракт с Марковым
Советский спорт 10:17
Здоровье
Волонтеры-медики рассказали губернатору о своих проектах
Сегодня губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский встретился с волонтёрами, занятыми в сфере здравоохранения.
IvanovoNews 07:30
Общество
Суд продлил арест Уилана до конца года
Лефортовский суд Москвы в четверг до конца года продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:18
Здоровье
Диетолог рассказала, какие продукты нельзя сочетать друг с другом
Диетолог Екатерина Иванникова назвала пять сочетаний продуктов, которые являются популярными, однако не приносят никакой пользы организму.
ФАН 10:05
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» пройдет 18 декабря, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.
Спорт-Экспресс вчера в 05:14
Общество
АЗС начнут штрафовать за недолив топлива
Если инициатива Минпромторга будет одобрена, то обманывающие автомобилистов АЗС получат штраф в размере 1% от выручки за прошлый год, но не менее чем 500 тысяч рублей.
Мир новостей 09:12
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Москва 24 01:18
Политика
Медведев призвал единороссов отказаться от самовыдвижения
Члены «Единой России», идущие на выборы в качестве самовыдвиженцев, вносят сумятицу — подобной практике необходимо положить конец, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:45
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Здоровье
Рак простаты провоцируют три молочных продукта
Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.
Ugpressa.ru 22 октября в 14:47
Политика
Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business
Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.
РИА Новости 08:19