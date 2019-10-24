Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКремль назвал целью России вывод иностранных войск из Сирии

Только российские войска находятся в Сирии легитимно, так как были приглашены Дамаском. Это не относится к американцам, подчеркнул Песков. Вывод всех иностранных армий из Сирии должен состояться, это является целью политического урегулирования.
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