Политика

Рифей-ПермьРифей-ПермьКремль назвал дату проведения большой пресс-конференции Путина

Кремль назвал дату проведения большой пресс-конференции Путина. Она назначена на 19 декабря 2019 года. Эта пресс-конференция станет для Путина 15-й по счету.
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Названа дата ежегодной пресс-конференции Путина

Известия04:13

Путин проведет большую пресс-конференцию 19 декабря

Российская газета04:20

Кремль назвал дату большой пресс-конференции Путина

РБК04:14

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

РИА Новости04:27

Большая пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

Интерфакс04:06

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

RT на русском04:03

Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию 19 декабря

ТАСС04:02
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