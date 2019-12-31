Общество

РБКРБККремль назвал главное достижение 2019 года

Главным достижением 2019 года в Кремле считают устойчивость экономики и социальной системы России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Комментировать372

Подробнее о событии

В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ru06:27

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Интерфакс06:09

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

РИА Новости06:05

В Кремле назвали главное достижение 2019 года

RT на русском06:05

Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБК06:03

Кремль назвал главную неудачу года

Lenta.ru05:56

Песков назвал главное достижение 2019 года

ТАСС05:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:21, Ашберн
Кино

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат

ГТРК Белгород вчера в 07:57
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК 11:07
Политика

Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год

После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.
Телеканал 360° 18:53
Здоровье

Названы преимущества резкого отказа от алкоголя

Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
ToDay News Ufa 03:10
Политика

Иракцы штурмуют посольство США в Багдаде

Pravda.Ru 04:55
Политика

Первую из двух ниток газопровода Eugal сегодня введут в эксплуатацию

В соответствии с планами, примерно 80 процентов газа, который будет доставляться по "Северному потоку-2", пойдет по трубам EUGAL.
Эхо Москвы 22:07
Хоккей

Россия разгромила Германию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Коммерсантъ 11:31
Политика

В Совете Безопасности ООН сменились пять государств

В состав Совета Безопасности ООН вошли пять новых государств — Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины.
Lenta.ru 21:26
Экономика

Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
RT на русском 20:57
Общество

В России может быть создана новая госкорпорация «Росшельф»

На шельфе планируется ввести новую систему прав пользования недрами, а также допустить к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе частных инвесторов.
Российская газета 11:03
Общество

В России вступил в силу закон об органической продукции

Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России.
ТАСС 16:23
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости 15:49
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснилась, почему не носит бюстгальтер

Анастасия Макеева объяснила, что без бюстгальтера улучшается не только кровообращение, но и эластичность тканей молочных желез.
Shraibikus News 07:49
Наука

Красота среди бегущих

Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Индикатор 14:49
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН 09:00
Авто

Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Автоновости дня вчера в 03:27
Спорт

Устюгов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в лидеры "Тур де Ски" после победы в гонке с раздельным стартом, которая прошла в итальянском Тоблахе.
РИА Новости 09:10
Кино

Тоже думаете, что Ведьмак в сериале перекачан? Мы сравнили с игрой и спросили спеца по качалке

Почти единогласный вердикт фанатов – Ведьмак в сериале перекачан (гугл по этому запросу выдаст вам с десяток подобных мнений на первой же странице).
Cyber.sports.ru вчера в 12:18
Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел

iXBT.com 01:00
Авто

Самый большой внедорожник от Volkswagen замечен во время тестов

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый флагманский внедорожник, построенный на базе Teramont.
Новые автомобили вчера в 05:36
Экономика

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:50
Общество

Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Вести.Ru вчера в 17:27
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
REGNUM 11:48
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

РИА Новости 05:51
Происшествия

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Интерфакс 11:49
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился перед россиянами за поведение на МЧМ

Профиль 29 декабря в 06:34
Политика

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 20 лет назад Борис Ельцин объявил о своем уходе с поста президента и о назначении исполняющим обязанности главы государства премьера Владимира Путина.
Московский Комсомолец вчера в 09:57
Общество

Порог для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снизился с 1 января

С 1 января 2020 года снизился порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок из-за рубежа.
РЕН ТВ 18:49
Общество

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное