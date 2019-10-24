Армия и оружие

РамблерРамблерКремль назвал конечную цель России в Сирии

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о нахождении в Сирии небольшого числа американских военных, Песков подчеркнул, что только российские подразделения находятся на территории САР легитимно по просьбе руководства республики.
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В Кремле назвали нелегитимным присутствие солдат США в Сирии

Известия05:22

В Кремле прокомментировали решение Трампа оставить военных в Сирии

RT на русском05:26

Кремль назвал условие полного вывода российских военных из Сирии

Lenta.ru06:24

Песков назвал вывод незаконно находящихся в Сирии иностранных войск приоритетной целью

ТАСС05:33

В Кремле считают присутствие американских солдат в Сирии нелегитимным

Комсомольская правда05:17

Песков прокомментировал решение США оставить в Сирии часть военных

РИА Новости05:08

Кремль назвал единственную цель присутствия российских военных в Сирии

РБК05:02
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Армия и оружие

В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

Журналисты называют причиной наличие у РФ стратегических ядерных сил.
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Наука

В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»

Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru вчера в 17:16
Армия и оружие

Россия отправит в Сирию «подкрепление»

Газета.Ru 08:48
Кино

Сериал «Триада» получит продолжение

RuNews24.ru вчера в 07:46
Политика

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
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Тренер: Смотришь на Трусову и Щербакову и не успеваешь считать обороты

Напомним, Валиева, Трусова и Щербакова тренируются в группе Этери Тутберидзе.
Нева Спорт вчера в 14:09
Армия и оружие

Финские СМИ: НАТО следовало распустить в 1991 году

Журналист финского издания HBL Ульф Юханссон в своей статье раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга и организацию в целом, заявив, что альянс следовало распустить еще в 1991 году.
Взгляд.ру 13:02
Экономика

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Общество

Организаторы сообщили об отказе мэрии согласовать «Русский марш»

В оргкомитете сообщили, что будут продолжать переговоры со столичными властями. Также был подан иск в суд, чтобы обжаловать отказ.
РБК 14:41
Политика

Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС вчера в 12:10
Армия и оружие

SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада

Associeted Press со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает, что ведомство подтвердило столкновения с курдами в районе Рас-эль-Айна.
РБК 14:42
Общество

Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Общество

В Испании перезахоронили останки диктатора Франко

В сентябре Верховный суд Испании поддержал эксгумацию останков Франко. Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год.
RT на русском 11:04
Футбол

ЦСКА — Ференцварош 0:1

Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе футбольной Лиги Европы, потерпев поражение от венгерского "Ференцвароша".
РИА Новости 14:47
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе

Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Армия и оружие

Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии

Власти США не позволят боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) вернуть контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
РБК 14:05
Политика

Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси, выступившего сопредседателем первого саммита "Россия-Африка" в Сочи, за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил насчет необходимости теперь уступить ему часть зарплаты.
РИА Новости 12:52
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что договорённости между Россией и Турцией по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии выполняются в соответствии с принятым меморандумом.
RT на русском 12:31
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
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Макгрегор: Нурмагомедов не представляет Россию

Как сообщает источник, ирландец заявил, что Нурмагомедов не представляет Россию, поскольку не поднимает триколор после победы.
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Тираж «Дилетанта» попал под нож за свастику на обложке

Свой отказ продавцы пояснили тем, что обложка журнала содержит изображение нацистской свастики.
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Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce

Компания Toyota показала на автосалоне в Токио новый роскошный минивэн Toyota GranAce.
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На Урале уволенная за откровенные фотографии педагог вызвана на допрос

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Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla

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Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
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