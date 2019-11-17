Политика
РБККремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
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Автоспорт
Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии
Политика
Лукашенко предложил России отдавать оружие Белоруссии бесплатно
Москва могла бы передавать бесплатно или в аренду оружие для белорусских военнослужащих, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Кино
Софи Ди Мартино сыграет в сериале про Локи
Британская актриса Софи ди Мартино присоединилась к касту сериала «Локи» от Marvel и Disney+.
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Футбол
«Урал» стал победителем турнира на Кипре
Музыка
Jager Music Awards объявила победителей. Триумфаторы церемонии — Shortparis
Шоу-бизнес
Униженная Лера Кудрявцева сцепилась со сплетником Дмитрием Шепелевым
Бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев решил отбиться от нападок хейтеров насчет его новой пассии, переведя стрелки на Леру Кудрявцеву.
Общество
В ближайшие часы во Владивостоке сохранится метель и гололед
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель автомобиля зимой
Издание «Авто.ру» обратилось к экспертам, которые поведали о том, как правильно прогревать мотор машины в зимних условиях.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Спорт
Состав сборной России на Кубок мира по биатлону утвердят 18 ноября
18 ноября правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердит окончательные составы национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона 2019/2020.
Футбол
ЦСКА опубликовал загадочный ролик про «Дух Игоряши»
ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал загадочное видео, главным героем которого стал голкипер Игорь Акинфеев.
Культура
К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии
К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
Происшествия
Полиция в Гонконге применила к демонстрантам слезоточивый газ
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Здоровье
Врачи перечислили продукты для укрепления суставов
Медики перечислили продукты, которые позволяют замедлить недуг и облегчить симптомы.
Происшествия
Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье
Политика
В Тбилиси протестующие заблокировали парламент
Происшествия
В больнице пятерых пациентов заразили ВИЧ
Другие зараженные пациенты с исками о компенсациях в суд пока не обращались, отметил он. Стало известно, что переносчик ВИЧ был установлен.
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
Общество
В Москве с середины недели ожидается небольшой мороз без снега
Морозная погода ожидает москвичей со среды, 20 ноября, при этом не будет снега и ветра, а атмосферное давление будет расти, сообщил ТАСС в воскресенье исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова показала кадр со съемок нового сезона «СашаТаня»
Валентина Рубцова заинтриговала фанатов сериала «СашаТаня».
Политика
Чижов назвал Европу загнанной в угол санкциями против России
Евросоюз сам загнал себя в угол антироссийскими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при объединении Владимир Чижов в интервью Financial Times.