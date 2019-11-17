В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.

Политика Лукашенко предложил России отдавать оружие Белоруссии бесплатно Москва могла бы передавать бесплатно или в аренду оружие для белорусских военнослужащих, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Политика Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400 Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Шоу-бизнес Униженная Лера Кудрявцева сцепилась со сплетником Дмитрием Шепелевым Бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев решил отбиться от нападок хейтеров насчет его новой пассии, переведя стрелки на Леру Кудрявцеву.

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Политика В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.

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Общество В Москве с середины недели ожидается небольшой мороз без снега Морозная погода ожидает москвичей со среды, 20 ноября, при этом не будет снега и ветра, а атмосферное давление будет расти, сообщил ТАСС в воскресенье исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.