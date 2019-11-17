Политика
РБККремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:18, Ашберн
Футбол
Кейн забил 12-й гол и возглавил бомбардирскую гонку отбора Евро-2020
Капитан сборной Англии Харри Кейн отличился в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 против Косово (4:0). Мяч стал для него 12-м в 8 играх, это позволило форварду «Тоттенхэма» выйти на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира.
Авто
Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру
Общество
Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием
В целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось с 2017 г. на 10 процентных пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное – выросло на 7 п. п. до 61%.
Гаджеты
В Европе сертифицировали три неизвестных смартфона Nokia
В Европе сертификацию прошли сразу три неизвестных смартфона, выпускаемых под брендом Nokia.
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода
Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Политика
В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Политика
Лукашенко собирается участвовать в президентских выборах 2020 года
Лукашенко сказал журналистам, что не будет «посиневшими пальцами держаться за это кресло», говоря о выборах в 2020 и 2025 годах.
Общество
В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза
Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.
Происшествия
Студенты благовещенского колледжа проконсультируются с психологами
Студенты благовещенского колледжа, где 14 ноября произошла стрельба, смогут проконсультироваться с психологами вместо занятий, сообщается на официальном сайте учебного заведения.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли университет
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) стал лидером российского проката, собрав 214,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
Общество
Названы наименее вредные сладости
Финансы
Покупаем евро: эксперт спрогнозировал рост курса на следующей неделе
Курс доллара и евро может вырасти на следующей неделе, о чем свидетельствуют новости с фондовых рынков.
Политика
Лукашенко исключил появление российских танков в Польше
«Вы поступили неправильно», — заметил Лукашенко, имея в виду, что Россия, Украина, Белоруссия и другие республики сыграли огромную роль в освобождении Польши от нацистских захватчиков.
Политика
В Госдуме отреагировали на заявление Лукашенко об условиях интеграции
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил мнение насчет заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика может отказаться от интеграции с Россией.
Автоспорт
Хэмилтон лишился третьего места на этапе Гран-при Бразилии
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон лишился третьего места на этапе Гран-при в Бразилии и стал четвертым, сообщает официальный сайт "Формулы-1".
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Депутат Госдумы и член штаба "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22:00.
Авто
Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя.
Общество
Ночной ливень смыл реагенты с дорог Владивостока
В администрации уточнили, что сотрудники «Содержания городских территорий» заблаговременно обработали дороги краевого центра специальными реагентами.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
Авто
АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора
После многочисленных жалоб покупателей на 1,8-литровый двигатель отечественная компания решила провести ресурсные испытания, в ходе которых в 2016 году на Lada XRAY, а через 2 года и на Lada Vesta SW Cross, была официально признана проблема.
Гаджеты
Motorola готовит улучшенную версию раскладушки Razr 2019
Представитель компании Lenovo, владеющей брендом Motorola, поделился планами относительно недавно вышедшей раскладушки с гибким экраном Razr.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Наука
Ученые нашли на Земле самое мертвое место
Ученые обнаружили самое мертвое место на Земле, оно находится на северо-востоке Эфиопии, около вулкана Даллол.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Транспорт
Во Владивостоке из-за снегопада перекрыли трассу Седанка — Патрокл
Во Владивостоке из-за непогоды перекрыли объездную трассу Седанка — Патрокл.