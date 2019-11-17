Политика

РБКРБККремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
Читать в источнике
Комментировать74

Подробнее о событии

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

РБК09:30

Песков назвал краеугольным вопрос об особом статусе Донбасса

Ведомости11:55

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

РИА Новости10:27

Песков назвал закон об особом статусе Донбасса «краеугольным» для Украины

Свободная Пресса13:40

Кремль назвал краеугольный вопрос на переговорах по Донбассу

Lenta.ru08:54

Песков: непонятно, как Киев будет согласовывать с ДНР и ЛНР закон о статусе Донбасса

ТАСС07:10

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Вести.Ru05:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:18, Ашберн
Футбол

Кейн забил 12-й гол и возглавил бомбардирскую гонку отбора Евро-2020

Капитан сборной Англии Харри Кейн отличился в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 против Косово (4:0). Мяч стал для него 12-м в 8 играх, это позволило форварду «Тоттенхэма» выйти на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира.
Спорт-Экспресс 14:08
Авто

Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру

Слово и Дело 15 ноября в 20:37
Общество

Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

В целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось с 2017 г. на 10 процентных пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное – выросло на 7 п. п. до 61%.
Ведомости 15:26
Гаджеты

В Европе сертифицировали три неизвестных смартфона Nokia

В Европе сертификацию прошли сразу три неизвестных смартфона, выпускаемых под брендом Nokia.
Актуальные Новости 17:11
Шоу-бизнес

Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода

Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Дни24 13:30
Политика

В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Газета.Ru 14:30
Политика

Лукашенко собирается участвовать в президентских выборах 2020 года

Лукашенко сказал журналистам, что не будет «посиневшими пальцами держаться за это кресло», говоря о выборах в 2020 и 2025 годах.
Аргументы и Факты 07:18
Общество

В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза

Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.
ТАСС 19:02
Происшествия

Студенты благовещенского колледжа проконсультируются с психологами

Студенты благовещенского колледжа, где 14 ноября произошла стрельба, смогут проконсультироваться с психологами вместо занятий, сообщается на официальном сайте учебного заведения.
РИА Новости 19:03
Футбол

«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече

В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
RT на русском 11:28
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли университет

Вести.Ru 17:35
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) стал лидером российского проката, собрав 214,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 16:15
Общество

Названы наименее вредные сладости

RT на русском вчера в 22:50
Финансы

Покупаем евро: эксперт спрогнозировал рост курса на следующей неделе

Курс доллара и евро может вырасти на следующей неделе, о чем свидетельствуют новости с фондовых рынков.
Свободная Пресса вчера в 14:03
Политика

Лукашенко исключил появление российских танков в Польше

«Вы поступили неправильно», — заметил Лукашенко, имея в виду, что Россия, Украина, Белоруссия и другие республики сыграли огромную роль в освобождении Польши от нацистских захватчиков.
РБК 09:59
Политика

В Госдуме отреагировали на заявление Лукашенко об условиях интеграции

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил мнение насчет заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика может отказаться от интеграции с Россией.
Газета.Ru 17:13
Автоспорт

Хэмилтон лишился третьего места на этапе Гран-при Бразилии

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон лишился третьего места на этапе Гран-при в Бразилии и стал четвертым, сообщает официальный сайт "Формулы-1".
Газета.Ru 15:35
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Депутат Госдумы и член штаба "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22:00.
Газета.Ru 19:18
Авто

Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня

Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя.
Pravda.Ru вчера в 04:31
Общество

Ночной ливень смыл реагенты с дорог Владивостока

В администрации уточнили, что сотрудники «Содержания городских территорий» заблаговременно обработали дороги краевого центра специальными реагентами.
Восток-Медиа 19:43
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM 09:51
Киберспорт

Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2

Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
3DNews вчера в 01:45
Авто

АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора

После многочисленных жалоб покупателей на 1,8-литровый двигатель отечественная компания решила провести ресурсные испытания, в ходе которых в 2016 году на Lada XRAY, а через 2 года и на Lada Vesta SW Cross, была официально признана проблема.
SpeedMe вчера в 01:10
Гаджеты

Motorola готовит улучшенную версию раскладушки Razr 2019

Представитель компании Lenovo, владеющей брендом Motorola, поделился планами относительно недавно вышедшей раскладушки с гибким экраном Razr.
Ferra вчера в 07:53
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Наука

Ученые нашли на Земле самое мертвое место

Ученые обнаружили самое мертвое место на Земле, оно находится на северо-востоке Эфиопии, около вулкана Даллол.
МедиаПоток 06:33
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 15 ноября в 11:57
Транспорт

Во Владивостоке из-за снегопада перекрыли трассу Седанка — Патрокл

Во Владивостоке из-за непогоды перекрыли объездную трассу Седанка — Патрокл.
Восток-Медиа 18:11
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное