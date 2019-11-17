Политика

РБКРБККремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
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Песков назвал закон об особом статусе Донбасса «краеугольным» для Украины

Свободная Пресса13:40

Песков назвал краеугольным вопрос об особом статусе Донбасса

Ведомости11:55

Песков: непонятно, как Киев будет согласовывать с ДНР и ЛНР закон о статусе Донбасса

ТАСС07:10

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

РБК09:30

Кремль назвал краеугольный вопрос на переговорах по Донбассу

Lenta.ru08:54

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

РИА Новости10:27

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Вести.Ru05:44
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

За три года Shopping Index московских магазинов fashion-ритейлеров сократился на 18% — это падение оказалось выше среднего показателя для торгцентров.
Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Политика

В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
РИА Новости 13:35
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) стал лидером российского проката, собрав 214,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 16:15
Автоспорт

Хэмилтон лишился третьего места на этапе Гран-при Бразилии

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон лишился третьего места на этапе Гран-при в Бразилии и стал четвертым, сообщает официальный сайт "Формулы-1".
Газета.Ru 15:35
Общество

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости 15:53
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru вчера в 03:08
Авто

Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива

Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Тарантас Ньюс 00:10
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль вчера в 03:02
Общество

Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком

Дмитрий Матлин, который знаком с Олегом Соколовым более 30 лет, рассказал о жизни историка, убившего аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.
Pravda.Ru 10:39
Происшествия

Самолет с Хиллари Клинтон на борту совершил экстренную посадку

Самолет с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, летевший из Нью-Йорка в Вашингтон, вынужден был приземлиться обратно в аэропорт из-за технической неисправности, сообщает CNN.
Коммерсантъ 21:01
Политика

В Тбилиси протестующие заблокировали все входы в грузинский парламент

РБК 12:22
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП с семью погибшими в Забайкалье был пьян

ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, в результате которого погибли семь человек и еще двое получили травмы, произошло 14 ноября, около семи часов утра (около 01:00 мск), на федеральной автодороге Чита - Забайкальск в 60 километрах от поселка Агинское, на мосту через ручей.
ТАСС 08:57
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Здоровье

Медики рассказали о причинах жжения и покалывания в стопах

Медики рассказали о причинах жжения и покалывания в стопах, которые могут говорить о серьезных заболеваниях.
Ugpressa.ru 11:35
Спорт

СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября

Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
News.ru 05:46
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал Лолиту за поведение после развода

Актер Станислав Садальский раскритиковал поведение певицы Лолиты Милявской после развода с мужем Дмитрием Ивановым, назвав неприемлемым «выпячивание» личной жизни.
ФАН 21:47
Экономика

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
РИА Новости 15 ноября в 03:59
Политика

В Китае назвали слабые места России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в том числе из-за армии и огромной территории, но, несмотря на всю свою мощь, у нее есть четыре слабых места, пишет Sohu.
Известия 19:56
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru 15:00
Здоровье

Уволен единственный в России врач-трансплантолог Михаил Каабак, проводивший пересадки почек грудным детям

Михаил Каабак — единственный в России врач, который уже более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов.
BFM.ru 18:08
Здоровье

Медсправка для водителей станет дороже

С 22 ноября получить медицинскую справку станет сложнее и дороже.
Саратов 24 вчера в 10:09
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда 18:50
Экономика

Перечислены регионы с самым быстрым ростом зарплат

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
РЕН ТВ 18:55
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Бурятии

RT на русском 11:12
Происшествия

В МЧС рассказали, когда Приморье покинет снежный циклон

RT на русском 20:25
Армия и оружие

США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Известия 19:24
Армия и оружие

Гидроэлектростанция «Тишрин» перешла под контроль сирийских властей

Расположенная на реке Евфрат электростанция «Тишрин» отбита у боевиков и вернулась к нормальной работе, заявил представитель командования группировки войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев, передает телеканал «Звезда».
REGNUM 21:42
Общество

СМИ узнали об официальном признании погибшим захваченного ИГ казака

Семья казака Григория Цуркану в мае 2019 года получила свидетельство о смерти военного, который до этого считался пропавшим без вести, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
РБК 20:25
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