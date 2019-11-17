Политика

РБКРБККремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
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В Кремле назвали закон об особом статусе Донбасса краеугольным

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Свободная Прессавчера в 07:37
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