Политика
РИА НовостиПесков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
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Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Музыка
На шоу «Голос» никто не повернулся к белорусскому певцу Руслану Алехно
Актуальные Новости вчера в 02:32
Происшествия
В Москве около 600 человек эвакуировали из ТЦ «Спектр» из-за замыкания
Порядка 600 человек эвакуировали в воскресенье вечером из торгового центра "Спектр" на юго-западе Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 12:26
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Экономика
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Газета.Ru 04:07
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 06:12
Политика
Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но не может этого делать без соответствующего желания Киева.
МИР 24 12:27
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на предприятии
РИА Новости 10:58
Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата
Кавказ Пост вчера в 21:46
Политика
Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией
Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
РБК 07:26
Общество
Мать девочки из США с родимым пятном на всё лицо поблагодарила россиян
Мама маленькой американки Луны Феннер с родимым пятном на всё лицо поблагодарила всех россиян.
Rusvesna.su 01:55
Шоу-бизнес
Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной
Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика
Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 18:43
Теннис
Итоговый турнир WTA. Барти и Свитолина вышли в финал
Sports.ru вчера в 02:16
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Культура
Горан Брегович захотел купить дом в Крыму из-за запаха шашлыков
Балканский музыкант Горан Брегович задумался над покупкой дома в Крыму. Об этом он рассказал журналистам, сообщает РИА Новости.
РИА Новости Крым 09:21
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Газета.Ru 11:43
Технологии
Samsung сворачивает разработку собственных ядер для мобильных платформ
По сообщениям сетевых источников, южнокорейская компания Samsung в ближайшее время действительно закроет подразделение, занимавшееся модернизацией ядер ARM для собственных мобильных чипов.
3DNews 05:30
Происшествия
В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих и откусил одному ухо
В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих в результате политического спора, сообщает South China Morning Post.
Газета.Ru 12:42
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Гаджеты
Владельцы Apple Card уже истратили 10 миллиардов кредитных долларов
Услуга начала работать 20 августе сего года, а уже в конце сентября представители Goldman Sachs сообщили о том, что клиенты нового сервиса истратили 10 миллиардов кредитных долларов, при этом общая сумма продолжает быстро расти.
Faktom 10:33
Общество
Названы российские вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Специалисты портала HeadHunter назвали размещенные в России вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц.
МИР 24 вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера была сегодня днем доставлена в одну из московских больниц в тяжелейшем состоянии после приступа астмы.
StarHit.ru 07:57
Происшествия
Двое детей провалились под лед в Саратовской области: одного не спасли
Двое десятилетних мальчишек провалились под лед в Саратовской области, один из них утонул.
Вести.Ru 11:25
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru 01 ноября в 11:37
Происшествия
В Кировской области 6-летний мальчик выжил в двух ДТП за один день
Какие травмы получил шестилетний ребенок во втором ДТП, сейчас устанавливается.
КП - Киров вчера в 14:30